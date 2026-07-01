Awaria sieci energetycznej na jednotorowym szlaku numer 202 całkowicie sparaliżowała przejazdy między Potęgowem a Damnicą. Kluczowa magistrala spinająca Słupsk z Lęborkiem oraz aglomeracją trójmiejską pozostaje całkowicie nieprzejezdna, co zmusza setki podróżnych do drastycznej zmiany zaplanowanych wcześniej tras.
Awaria sparaliżowała ruch kolejowy
Przedstawiciel zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową powody tego paraliżu. Piotr Hamarnik przekazał, że usterka doprowadziła do nagłego odcięcia prądu, co automatycznie unieruchomiło wszystkie składy. Zespoły naprawcze rozpoczęły działania w terenie, jednak usuwanie skutków awarii potrwa jeszcze przynajmniej kilka najbliższych godzin.
- Służby pracują nad przywróceniem ruchu kolejowego - przekazał.
Autobusy zastępcze za pociąg Słoneczny i skład IC Posejdon
Zarządca infrastruktury zorganizowanie transportu drogowego. Unieruchomienie dotknęło między innymi uwielbiany przez turystów pociąg Słoneczny spółki Koleje Mazowieckie, który rano wyruszył z Ustki w stronę stolicy. Osobom uwięzionym na stacji w Słupsku podstawiono specjalne autokary, mające dowieźć ich bezpiecznie do Gdyni Głównej, Wejherowa oraz dworca w Lęborku.
Podróżni posiadający ważne rezerwacje na Słonecznego otrzymali możliwość kontynuowania trasy wybranymi połączeniami państwowego przewoźnika.
- Delfin (relacji Łeba – Warszawa Zachodnia),
- Posejdon (relacji Kołobrzeg – Kraków Główny),
- Bryza (relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny, z honorowaniem biletów na odcinku Lębork - Sopot),
- Karpaty (relacji Gdynia Główna – Zakopane).
Autobusy zastępcze wprowadzono też dla pasażerów innych składów, w tym pociągu IC Posejdon z Kołobrzegu do Krakowa Głównego.
Portal Pasażera ostrzega przed potężnymi opóźnieniami w Gdyni i Słupsku
Awaria generuje trudne do opanowania opóźnienia na całej nadmorskiej trasie. Rekordowe, trzygodzinne opóźnienie zanotował skład regionalny Polregio, który miał docelowo pokonać dystans ze Słupska na główny dworzec w Gdyni. Sytuację na bieżąco relacjonują komunikaty dla podróżnych.
"Potęgowo - Damnica. Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów. Przepraszamy za utrudnienia
Taki alert widnieje w oficjalnym systemie informacji kolejowej. Jednocześnie operatorzy apelują do pasażerów o sprawdzanie aktualizacji, ponieważ grafik kursowania autobusów zastępczych charakteryzuje się ogromną dynamiką i może ulegać nagłym modyfikacjom.
"Na odcinku od stacji Słupsk do stacji Potęgowo pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie "Portalu Pasażera"
Źródło: PAP