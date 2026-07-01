Awaria na Pomorzu. Pociągi stoją, pasażerowie przesiadają się do autobusów

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-01 18:05

Gigantyczne problemy spotkały podróżnych przemieszczających się koleją po województwie pomorskim. Uszkodzenie infrastruktury energetycznej na odcinku Potęgowo - Damnica całkowicie zablokowało przejazdy między Słupskiem a Lęborkiem. Naprawa potrwa wiele godzin, dlatego przewoźnicy organizują autobusy zastępcze.

Pociąg pasażerski stoi przy peronie pełnym ludzi. O awarii kolei na Pomorzu przeczytasz na SE.
Autor: Ritu Manoj Jethani/ Shutterstock

Awaria sieci energetycznej na jednotorowym szlaku numer 202 całkowicie sparaliżowała przejazdy między Potęgowem a Damnicą. Kluczowa magistrala spinająca Słupsk z Lęborkiem oraz aglomeracją trójmiejską pozostaje całkowicie nieprzejezdna, co zmusza setki podróżnych do drastycznej zmiany zaplanowanych wcześniej tras.

Awaria sparaliżowała ruch kolejowy

Przedstawiciel zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową powody tego paraliżu. Piotr Hamarnik przekazał, że usterka doprowadziła do nagłego odcięcia prądu, co automatycznie unieruchomiło wszystkie składy. Zespoły naprawcze rozpoczęły działania w terenie, jednak usuwanie skutków awarii potrwa jeszcze przynajmniej kilka najbliższych godzin.

- Służby pracują nad przywróceniem ruchu kolejowego - przekazał.

Autobusy zastępcze za pociąg Słoneczny i skład IC Posejdon

Zarządca infrastruktury zorganizowanie transportu drogowego. Unieruchomienie dotknęło między innymi uwielbiany przez turystów pociąg Słoneczny spółki Koleje Mazowieckie, który rano wyruszył z Ustki w stronę stolicy. Osobom uwięzionym na stacji w Słupsku podstawiono specjalne autokary, mające dowieźć ich bezpiecznie do Gdyni Głównej, Wejherowa oraz dworca w Lęborku.

Podróżni posiadający ważne rezerwacje na Słonecznego otrzymali możliwość kontynuowania trasy wybranymi połączeniami państwowego przewoźnika.

  • Delfin (relacji Łeba – Warszawa Zachodnia),
  • Posejdon (relacji Kołobrzeg – Kraków Główny),
  • Bryza (relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny, z honorowaniem biletów na odcinku Lębork - Sopot),
  • Karpaty (relacji Gdynia Główna – Zakopane).

Autobusy zastępcze wprowadzono też dla pasażerów innych składów, w tym pociągu IC Posejdon z Kołobrzegu do Krakowa Głównego.

Portal Pasażera ostrzega przed potężnymi opóźnieniami w Gdyni i Słupsku

Awaria generuje trudne do opanowania opóźnienia na całej nadmorskiej trasie. Rekordowe, trzygodzinne opóźnienie zanotował skład regionalny Polregio, który miał docelowo pokonać dystans ze Słupska na główny dworzec w Gdyni. Sytuację na bieżąco relacjonują komunikaty dla podróżnych.

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Taki alert widnieje w oficjalnym systemie informacji kolejowej. Jednocześnie operatorzy apelują do pasażerów o sprawdzanie aktualizacji, ponieważ grafik kursowania autobusów zastępczych charakteryzuje się ogromną dynamiką i może ulegać nagłym modyfikacjom

"Na odcinku od stacji Słupsk do stacji Potęgowo pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie "Portalu Pasażera"

Źródło: PAP

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