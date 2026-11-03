Burger Drwala zadebiutował w Polsce 15 lat temu. Kosztował grosze!

Kiedy Burger Drwala pojawił się w McDonald’s i ile kosztował?

Polskie lokale sieci McDonald’s po raz pierwszy wprowadziły Burgera Drwala do sprzedaży w 2011 roku, a decyzja o stworzeniu sezonowej oferty okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym. Choć początkowo Burger Drwala miał być jedynie tymczasowym urozmaiceniem menu, z biegiem czasu przerodził się w prawdziwy symbol jesieni oraz jeden z najbardziej znanych produktów tej marki.

Podczas rynkowej premiery klienci płacili za tę nowość około 11,90 zł. Dla zestawienia warto przypomnieć, że w ubiegłym sezonie cena klasycznego wariantu Drwala wynosiła już 25,90 zł. Oznacza to, że na przestrzeni mniej więcej 15 lat koszt zakupu tego burgera poszybował w górę o równe 14 zł.

Skład pierwszego Burgera Drwala. Czym wyróżniała się kanapka?

Pierwsza wersja Burgera Drwala składała się z soczystego kotleta wołowego, chrupiącego bekonu oraz panierowanego placka serowego. Wszystkie składniki umieszczano w bułce z dodatkiem prażonej cebuli i charakterystycznego sosu. Co ciekawe, receptura kanapki była więc taka, jaką klienci McDonald’s znają obecnie.

Już od początku Burger Drwala wyróżniał się na tle innych pozycji w menu popularnej sieci fast food. Jego znakiem rozpoznawczym stał się przede wszystkim placek serowy w chrupiącej, złocistej panierce, który w połączeniu z wołowiną i bekonem tworzył charakterystyczną kompozycję smaków. To właśnie ten nietypowy dodatek sprawiał, że Drwal nie przypominał klasycznych burgerów dostępnych w restauracjach McDonald’s.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zjadłam Burgera Drwala w Polsce i w Czechach. U nas królują kurki. A tam? Tego się nie spodziewaliście!

17

Kanapka Zbójnicka i Kanapka Górska w dawnym menu McDonald’s

Co ciekawe, wprowadzając w 2011 roku motywy góralskie do swoich restauracji, sieć nie ograniczyła się wyłącznie do jednego produktu. Równolegle z Drwalem w ofercie zadebiutowała wtedy Kanapka Zbójnicka, w której składzie znalazły się takie oto elementy:

grillowanego mięsa wołowego,

placka ziemniaczanego,

sera ementaler,

chrupiącego bekonu,

sosu,

bułki z serowo-bekonową posypką.

Dwa lata później, w 2013 roku, klienci mogli spróbować kolejnej nowości. Wówczas do sprzedaży trafiła Kanapka Górska, którą przygotowywano z następujących składników:

dwóch kotletów wołowych,

plastra sera ementaler,

dwóch plastrów szynki szwarcwaldzkiej,

świeżej rukoli,

prażonej cebuli,

sosu miodowo-musztardowego,

specjalnej bułki z posypką.

Przez kolejne sezony sieć McDonald’s regularnie testowała nowe zimowe receptury, szukając inspiracji w tradycyjnych góralskich smakach. Zarówno Kanapka Zbójnicka, jak i Kanapka Górska były ważnymi elementami tej oferty, jednak żadna z nich nie powtórzyła ogromnego sukcesu Burgera Drwala. Tylko ten ostatni obronił swoją pozycję na rynku i na dobre zagościł w jesienno-zimowych nawykach żywieniowych Polaków.