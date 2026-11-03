Burger Drwala zadebiutował w Polsce 15 lat temu. Kosztował grosze!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-03 9:21

Każdej jesieni w restauracjach McDonald’s ustawiają się długie kolejki po jedną z najpopularniejszych pozycji w ofercie sieci. Choć na sezonowy powrót Burgera Drwala czekają dziś rzesze fanów, niewielu z nich pamięta jego rynkowy debiut sprzed 15 lat. Od momentu pierwszej premiery tej kultowej kanapki w Polsce zaszło sporo zmian.

Burger Drwala z kotletem, serem i sałatą na kartonowym pudełku. O historii i cenach kultowej kanapki przeczytasz na SE.
Autor: Robson90/ Shutterstock

Kiedy Burger Drwala pojawił się w McDonald’s i ile kosztował?

Polskie lokale sieci McDonald’s po raz pierwszy wprowadziły Burgera Drwala do sprzedaży w 2011 roku, a decyzja o stworzeniu sezonowej oferty okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym. Choć początkowo Burger Drwala miał być jedynie tymczasowym urozmaiceniem menu, z biegiem czasu przerodził się w prawdziwy symbol jesieni oraz jeden z najbardziej znanych produktów tej marki.

Podczas rynkowej premiery klienci płacili za tę nowość około 11,90 zł. Dla zestawienia warto przypomnieć, że w ubiegłym sezonie cena klasycznego wariantu Drwala wynosiła już 25,90 zł. Oznacza to, że na przestrzeni mniej więcej 15 lat koszt zakupu tego burgera poszybował w górę o równe 14 zł.

Skład pierwszego Burgera Drwala. Czym wyróżniała się kanapka?

Pierwsza wersja Burgera Drwala składała się z soczystego kotleta wołowego, chrupiącego bekonu oraz panierowanego placka serowego. Wszystkie składniki umieszczano w bułce z dodatkiem prażonej cebuli i charakterystycznego sosu. Co ciekawe, receptura kanapki była więc taka, jaką klienci McDonald’s znają obecnie.

Już od początku Burger Drwala wyróżniał się na tle innych pozycji w menu popularnej sieci fast food. Jego znakiem rozpoznawczym stał się przede wszystkim placek serowy w chrupiącej, złocistej panierce, który w połączeniu z wołowiną i bekonem tworzył charakterystyczną kompozycję smaków. To właśnie ten nietypowy dodatek sprawiał, że Drwal nie przypominał klasycznych burgerów dostępnych w restauracjach McDonald’s.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Kanapka Zbójnicka i Kanapka Górska w dawnym menu McDonald’s

Co ciekawe, wprowadzając w 2011 roku motywy góralskie do swoich restauracji, sieć nie ograniczyła się wyłącznie do jednego produktu. Równolegle z Drwalem w ofercie zadebiutowała wtedy Kanapka Zbójnicka, w której składzie znalazły się takie oto elementy:

  • grillowanego mięsa wołowego,
  • placka ziemniaczanego,
  • sera ementaler,
  • chrupiącego bekonu,
  • sosu,
  • bułki z serowo-bekonową posypką.

Dwa lata później, w 2013 roku, klienci mogli spróbować kolejnej nowości. Wówczas do sprzedaży trafiła Kanapka Górska, którą przygotowywano z następujących składników:

  • dwóch kotletów wołowych,
  • plastra sera ementaler,
  • dwóch plastrów szynki szwarcwaldzkiej,
  • świeżej rukoli,
  • prażonej cebuli,
  • sosu miodowo-musztardowego,
  • specjalnej bułki z posypką.

Przez kolejne sezony sieć McDonald’s regularnie testowała nowe zimowe receptury, szukając inspiracji w tradycyjnych góralskich smakach. Zarówno Kanapka Zbójnicka, jak i Kanapka Górska były ważnymi elementami tej oferty, jednak żadna z nich nie powtórzyła ogromnego sukcesu Burgera Drwala. Tylko ten ostatni obronił swoją pozycję na rynku i na dobre zagościł w jesienno-zimowych nawykach żywieniowych Polaków.

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