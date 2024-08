Przedsiębiorca z Chojnic podejrzany o kradzieże niemieckich mercedesów

Aż 31 zarzutów usłyszał przedsiębiorca Wiesław L., który miał razem z 9 innymi osobami kraść samochody na terenie Niemiec o łącznej wartości 1,2 mln euro - informuje serwis chojnice.naszemiasto.pl. Mężczyzna został zatrzymany pod Chojnicami na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, a teraz oczekuje na przewiezienie do naszych zachodnich sąsiadów, co ma nastąpić 10 września.

Wedle ustaleń tamtejszych organów ścigania przedsiębiorca zlecał kradzież tylko jednej marki samochodów: Mercedesów-Benz Sprinter należących do różnych instytucji lub osób prywatnych. Do przestępstw dochodziło w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 26 marca 2024 r. Pojazdy trafiały do Polski, gdzie były sprzedawane w całości lub po demontażu.

- Nie można tutaj ocenić, czy banda istniała już wcześniej. Obecnie znanych jest 10 osób, które prawdopodobnie działały jako część tej bandy. Wszyscy są obywatelami Polski - przekazał prokuratur generalny w Dreźnie Jürgen Schmidt, którego cytuje serwis chojnice.naszemiasto.pl.

Organy ścigania zatrzymały również 2 innych mężczyzn podejrzanych o udział w złodziejskiej szajce.