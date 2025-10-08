Czołowe zderzenie motocyklistki z osobówką. 43-latka nie miała szans

Śmiertelny wypadek na Kaszubach. 43-latka zginęła na motocyklu

Śmiertelny wypadek w Dębogórzu (woj. pomorskie). We wtorek (7 października) przy ul. Pomorskiej 43-letnia kobieta na motocyklu, jadąc łukiem drogi, straciła panowanie nad pojazdem, przez co zjechała na przeciwległy pasa ruchu i zderzyła się czołowo z prawidłowo jadącym fiatem. Niestety, życia motocyklistki nie udało się uratować, pomimo podjętej reanimacji. Kierowca osobówki był trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków oraz wykonali niezbędne czynności procesowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.

Policjanci kolejny raz apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, uwagi i rozwagi. Jesienią warunki na drogach stają się coraz trudniejsze, nawierzchnia bywa śliska, szybciej zapada zmrok, a widoczność jest ograniczona. Każdy, kto wsiada za kierownicę lub na motocykl, powinien pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o zasadzie ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu.

