Czołowe zderzenie motocyklistki z osobówką. 43-latka nie miała szans

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-08 12:10

Tragedia na Kaszubach. 43-letnia kobieta kierująca motocyklem zginęła po czołowym zderzenie z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło we wtorek (7 października) w Dębogórzu koło Pucka. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Super Express Google News

Śmiertelny wypadek na Kaszubach. 43-latka zginęła na motocyklu

Śmiertelny wypadek w Dębogórzu (woj. pomorskie). We wtorek (7 października) przy ul. Pomorskiej 43-letnia kobieta na motocyklu, jadąc łukiem drogi, straciła panowanie nad pojazdem, przez co zjechała na przeciwległy pasa ruchu i zderzyła się czołowo z prawidłowo jadącym fiatem. Niestety, życia motocyklistki nie udało się uratować, pomimo podjętej reanimacji. Kierowca osobówki był trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków oraz wykonali niezbędne czynności procesowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.

Policjanci kolejny raz apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, uwagi i rozwagi. Jesienią warunki na drogach stają się coraz trudniejsze, nawierzchnia bywa śliska, szybciej zapada zmrok, a widoczność jest ograniczona. Każdy, kto wsiada za kierownicę lub na motocykl, powinien pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o zasadzie ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu.

CZYTAJ TEŻ: 10-latek zginął pod kołami pirata drogowego. Mamy nowe informacje o zatrzymanym i poszkodowanych

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Kierowca potrącił trzy osoby, w tym 4-letnie dziecko! Policja zdradza szczegóły
Tu spoczął Jacek Wójcik. Tak wygląda grób Dżejka z "Królowych życia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KASZUBY
MOTOCYKL
WYPADEK