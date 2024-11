Ostateczna decyzja

Czworo dzieci zginęło na S7 pod Gdańskiem. Wiemy, co dalej z Mateuszem M. Co na to ludzie?

Mateusz M., domniemany sprawca karambolu na S7 pod Gdańskiem, pozostanie na wolności. W czwartek, 14 listopada, mężczyzna wpłacił 100 tys. zł poręczenia majątkowego, co jest jednym z dwóch środków zapobiegawczych, jakie zastosował wobec niego sąd. 37-latek musi się ponadto codziennie meldować w danej jednostce policji w ramach procedury dozoru.