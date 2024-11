Karambol na S7 zabrał życie czwórce małych dzieci! Ich uśmiechy pozostaną tylko na zdjęciach

Co jest czynne 11 listopada? W tych sklepach zrobisz zakupy w Dzień Niepodległości

Siarczysty mróz do -30 stopni! Znamy datę ostrego ataku zimy. Tu będzie najgorzej

Burger Drwala 2024: wyciekła data! Od kiedy słynny burger wróci do McDonald's? Będzie niespodzianka!

Karambol na S7 zabrała życie czwórce małych dzieci! Ich uśmiechy pozostaną tylko na zdjęciach

Śmierć dzieci jest wyjątkowo bolesna, trudna do zaakceptowania, dlatego wypadek zaliczono do najtragiczniejszych w ostatnim 30-leciu.

- Cała czwórka w jednej sekundzie stracili życie – mówił wyraźnie przejęty biskup elbląski Jacek Jezierski podczas mszy św. na pogrzebie rodzeństwa, Elizy i Tomka, w Malborku. Symboliczne wypuszczenie białych baloników w niebo przy opuszczaniu białych trumienek do mogił poruszyło wszystkich, bez wyjątku żałobników.

Ranni w wypadku powoli dochodzą do siebie. Kilkoro przeszło poważne operacje ratujące życie. Tymczasem trwa intensywne śledztwo, mające wyjaśnić okoliczności katastrofy. Kierowca ciężarówki, 37-letni Mateusz M., właściciel firmy transportowej z Mazowsza, twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Był trzeźwy, nie używał telefonu komórkowego, a badania nie wykazały zabronionych substancji w jego krwi.

Co zatem poszło nie tak? Śledczy ustalili, że ciężarówka przez 10 sekund nie zwalniała, uderzając w kolejne pojazdy, aż zatrzymała się na barierze energochłonnej.

- Oznacza to, że pojazd wytracił prędkość nie w trakcie hamowania, a na skutek uderzenia w poprzedzające go samochody oraz barierę energochłonną. Dlatego czas hamowania był tak długi – wyjaśniał w prokurator Mariusz Duszyński.

Czy można było uniknąć tej tragedii? Droga, na której doszło do wypadku, od lat jest w przebudowie: wąska, pełna znaków, nieoświetlona. Kiedy jedziemy nią już po wypadku, mamy poczucie chaosu i zagubienia. Kierowca, który wyruszył spod Warszawy, nie był prawdopodobnie przygotowany na duży ruch w nieznanym sobie miejscu, na obwodnicy Gdańska, po godz. 23. Nie przewidział, że znajdą się tam dziesiątki aut z kibicami wracającymi z meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa.

Ale czy to go może w jakimś stopniu usprawiedliwiać? Pytania się mnożą. Dlaczego w ciężarówce zawiodły systemy bezpieczeństwa, czy ktoś wyłączył je, bo mu przeszkadzały w jeździe? Czy szofer zasnął w czasie jazdy? Śledztwo nie będzie łatwe i szybkie. Ale powinno prowadzić do konkretnych wniosków i zaleceń na przyszłość.

Tragedia 7-letniego Nikodema, 10-letniego Mikołaja oraz 9-letniej Elizy i 12-letniego Tomka nie mogą pójść na marne.