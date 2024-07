Kościół wprowadził opłaty za wejście do świątyni. Ludzie w szoku

Po południu w środę, 10 lipca w Gdańsku wystąpi bardzo poważne zagrożenie związane ze zjawiskami pogodowymi. Spodziewane są gwałtowne burze oraz porywisty wiatr z podmuchami o prędkości nawet 120 km/h. Lokalnie może pojawić się trąba powietrzna! Wartość opadu ma miejscami wynieść nawet 55 mm. Z tego powodu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy.

Na groźną sytuację zareagowały też władze samorządowe. Od godz. 16.00 w środę, 10 lipca do odwołania zamknięty będzie Park Oliwski oraz cmentarze komunalne w Gdańsku. Osoby przebywające poza pomieszczeniami zamkniętymi są proszone o niewchodzenie na teren innych parków oraz terenów zalesionych. Gwałtowne burze oraz porywisty wiatr mogą bowiem skutkować łamaniem się drzew, a w efekcie opadaniem grubych konarów na ludzi, co może prowadzić do poważnych urazów, a nawet śmierci! Poniżej komunikat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zakazy nad Bałtykiem

Komunikat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Z uwagi na alerty o możliwym załamaniu pogody, niosącej ze sobą m.in. porywisty wiatr, ze względów bezpieczeństwa od godz. 16.00 w środę 10 lipca do odwołania zamknięte będą Park Oliwski oraz cmentarze komunalne. Osoby przebywające poza domem prosimy o nie wchodzenie na tereny innych parków i terenów zalesionych oraz o zachowanie ostrożności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, prognozujący w województwie pomorskim burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h, lokalnie 120 km/h. Miejscami możliwy grad. Lokalnie możliwa również trąba powietrzna. Z tego względu do odwołania zamknięte będą Park Oliwski i cmentarze komunalne. Mieszkańców Gdańska oraz turystów prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego obostrzenia oraz unikanie wchodzenia do pozostałych miejskich parków.

