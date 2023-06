Dramatyczne informacje o stanie zdrowia 7-latka i jego mamy. Walka o życie wyłowionych z Bałtyku

Te matki Polki wskoczyły do wody, by ratować swoje dzieci! To już seria. Dwie zginęły jedna przeżyła, wszystkie dzieci uratowane

O tym, że matka wyskoczyła z promu Stena Spirit, aby ratować 7-letniego syna mówi się w całej Polsce. Dramatyczne sceny rozegrały się w miniony czwartek (29 czerwca 2023 r.) po godzinie 16:00. Prom płynął z Gdyni do Karlskrony i znajdował się na środku Bałtyku. Gdy chłopiec znalazł się za burtą, kobieta bez wahania rzuciła się do wody, bo w pierwszej kolejności chciała pomóc synkowi. - Zostali odnalezieni i zabrani helikopterem do szpitala - poinformowało szwedzkie Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego. Szwedzcy dziennikarze ustalili, że służby znalazły kobietę po 59 minutach, a kilka minut później dotarły do chłopca.

7-latek wypadł promu Stena Spirit. Mama wskoczyła za nim. W jakim stanie są poszkodowani?

Na miejscu trwała dramatyczna akcja ratunkowa. Centrum Ratownictwa Morskiego wysłało na miejsce swoje jednostki oraz helikoptery ratownicze. Akcję wspomagały służby z Danii oraz Polski oraz znajdujące się w pobliżu okręty NATO, które przerwały wykonywane ćwiczenia.

W tej chwili najwięcej pytań dotyczy tego, w jakim stanie jest dwójka Polaków. Nasz dziennikarz skontaktował się w tej sprawie z Henrikiem Magnellem, szefem sztabu kryzysowego regionu Blekinge, ale ten oświadczył krótko, że na ten moment nie komentuje stanu zdrowia poszkodowanych. Co wiemy na pewno?

- Matka i dziecko byli nieprzytomni, kiedy zajmowano się nimi na pokładzie helikoptera. Ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową - ustalił szwedzki serwis gp.se. Za 7-latka i jego mamę bohaterkę trzymamy mocno kciuki! Do sprawy będziemy wracać w kolejnych materiałach.

