Dwukrotnie większy niż Pałac Buckingham. Brytyjski dziennik zachwycony polskim zamkiem

2025-12-09 10:44

Brytyjskie media zwróciły uwagę na jedną z największych atrakcji turystycznych w Polsce. "The Sun" opisał Zamek w Malborku jako „największy zamek na świecie”, podkreślając, że jego powierzchnia jest dwukrotnie większa niż Pałac Buckingham. Dodatkowym atutem dla turystów z Wielkiej Brytanii mają być tanie loty – do Gdańska można polecieć już za 13 funtów.

Zamek w Malborku to monumentalna warownia zbudowana z około 30 milionów cegieł. W czasach swojej świetności był siedzibą Zakonu Krzyżackiego, który kontrolował rozległe tereny nad Bałtykiem. Obiekt uchodzi dziś za największy ceglany zamek świata i jeden z najważniejszych przykładów gotyku ceglanego w Europie. Kompleks składa się z trzech części. Zamek Wysoki pełnił funkcję klasztoru i centrum życia religijnego. W Zamku Średnim mieściła się siedziba Wielkiego Mistrza oraz administracja zakonu. Z kolei Zamek Niski był zapleczem logistycznym, gdzie znajdowały się kuchnie, piekarnie i szpital.

Zniszczony w wojnie, odbudowany po latach

Budowę zamku rozpoczęto w 120 roku. Przez wieki pełnił on funkcję centrum administracyjnego i militarnego państwa krzyżackiego, później stał się rezydencją polskich królów, a następnie garnizonem pruskim. Podczas II wojny światowej uległ znacznym zniszczeniom, jednak dzięki pieczołowitej odbudowie dziś można podziwiać go w niemal pełnej krasie.

Pod koniec XIX wieku rozpoczęto pierwsze prace restauracyjne, jednak ich dalszy ciąg przerwał wybuch II wojny światowej. Zamek został poważnie zniszczony w bombardowaniach i odbudowywano go dopiero po zakończeniu działań wojennych. Dziś obiekt jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

