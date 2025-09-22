Darmowe bilety w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Komunikacja miejska w szczególnym dniu

W poniedziałek, z okazji Dnia bez Samochodu, Trójmiasto oferuje bezpłatną komunikację miejską i inne udogodnienia transportowe.

Właściciele aut w Gdyni i posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca w Gdańsku mogą podróżować za darmo, a także skorzystać z darmowych przejazdów SKM i POLREGIO w całym województwie.

Mevo oferuje darmowe godziny na rowerach, a POLREGIO przecenione bilety. Sprawdź, jak skorzystać z tych atrakcyjnych ofert i świętować Dzień bez Samochodu!

Dzień bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem trwającego od 16 do 22 września Europejskiego Tygodnia Mobilności – kampanii zainicjowanej przez Komisję Europejską, polegającej na promowaniu w miastach i gminach zrównoważonego transportu, w tym transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego.

Komunikacja miejska w poniedziałek będzie bezpłatna m.in. w Warszawie. Dotyczy to zarówno metra, autobusów, tramwajów, jak i pociągów. Stołeczne kasowniki zostaną wyłączone, bramki metra otwarte, tak jak szlabany na parkingach P+R. Pasażerowie będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami miejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej, a także Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Bezpłatna komunikacja miejska w Trójmieście

Z komunikacji miejskiej bezpłatnie w Gdańsku będą mogli skorzystać posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca. W Gdyni za darmo liniami ZKM będą mogli podróżować właściciele aut. W poniedziałek z bezpłatnych przejazdów będzie można skorzystać także w pociągach POLREGIO i PKP SKM w całym województwie pomorskim – wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument tożsamości. Z kolei MEVO udostępni mieszkańcom metropolii darmowe przejazdy – do godziny na rowerach elektrycznych i do dwóch godzin na klasycznych.

Bezpłatna komunikacja miejska w Gdyni z okazji Dnia bez Samochodu

W poniedziałek, 22 września, w Dniu Bez Samochodu każdy właściciel lub współwłaściciel samochodu osobowego będzie mógł podróżować bezpłatnie wszystkimi liniami organizowanymi lub współorganizowanymi (171, N1) przez ZKM w Gdyni. Warunkiem jest okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu podczas kontroli biletów.

Tego dnia mieszkańcy Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot będą mogli również skorzystać z oferty przygotowanej przez MEVO – system roweru metropolitalnego. Każdy użytkownik aplikacji otrzyma możliwość darmowej jazdy na rowerze MEVO.

do jednej godziny na rowerze elektrycznym,

do dwóch godzin na rowerze klasycznym.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy pobrać aplikację MEVO, zasilić konto kwotą 10 zł i wybrać specjalną taryfę „Dzień bez samochodu – wybierz MEVO”. Kwota niezbędna do uruchomienia aplikacji traktowana jest jako kaucja. Jeśli użytkownik nie będzie chciał korzystać z MEVO po wykorzystaniu próbnych minut, kaucja może zostać zwrócona. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli użytkownik przekroczy wskazany limit (darmową godzinę lub dwie) lub zostawi rower w niedozwolonym miejscu, operator naliczy opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Każdy użytkownik posiadający abonament miesięczny lub roczny, otrzyma w prezencie dodatkowy dzień ważności abonamentu.

Specjalną ofertę dla pasażerów mają SKM i POLREGIO (oferta obowiązuje na obszarze objętym „Taryfą Pomorską”). 22 września każdy pasażer będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego będzie miał możliwość bezpłatnego przejazdu. Podczas kontroli biletów należy okazać dowód rejestracyjny auta oraz dokument tożsamości.Co ważne, zgoda na przejazd na podstawie dowodu rejestracyjnego nie dotyczy aut wypożyczonych, firmowych czy leasingowanych.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności przewoźnik POLREGIO przygotował specjalną ofertę dla pasażerów. W aplikacji mPOLREGIO oraz w serwisie bilety.polregio.pl jeszcze do 22 września dostępne są bilety jednorazowe tańsze o 25 proc. Wystarczy podczas zakupu wpisać kod „ETM”. Akcja obowiązuje niemal we wszystkich województwach i można ją łączyć z ulgami ustawowymi. Do dyspozycji podróżnych przewidziano 25 tysięcy biletów, ważnych w dowolnym dniu trwania promocji. Szczegółowe zasady znajdują się na stronie polregio.pl.