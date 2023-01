Gdyńskie aukcje na WOŚP robią furorę w sieci! Co można wylicytować w tym roku?

Zrobił to w pożyczonym aucie ze zmienionymi tablicami! Radość nie trwała długo

Sprawa Iwony Wieczorek. Jeden z kryminalnych zdradza, co odnaleziono w "Zatoce Sztuki"! Czy będzie przełom?

Tym razem zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy, czyli niekontrolowanej, gwałtownej reakcji organizmu na zakażenie.

Do akcji jak co roku włącza się również Gdynia. Tradycyjna kwesta na ulicach odbędzie się 29 stycznia. Jednak Orkiestrę można też wspierać, biorąc udział w internetowych aukcjach lub zbiórkach online. Licytacje są prowadzone w serwisie Allegro.

Hity gdyńskich aukcji

Poniżej prezentujemy najchętniej licytowane i najatrakcyjniejsze przedmioty i oferty, które zebrały i wystawiły na aukcje gdyńskie sztaby, instytucje i osoby związane z naszym miastem.

Oficjalny portal miasta zaprezentował najchętniej licytowane i najatrakcyjniejsze przedmioty i oferty, które zebrały i wystawiły na aukcje gdyńskie sztaby, instytucje i osoby związane z naszym miastem.

Niekwestionowanym hitem jest kolacja z Januszem Palikotem połączona z przelotem balonem. To ma być wieczór wypełniony dobrą zabawą i pysznym jedzeniem. Kolacja odbędzie się na jeziorze Jaczno. Obecna cena to 25 tys. zł.

Jak Gdynia, to morze. Dlatego wśród internetowych aukcji nie mogło również zabraknąć morskich wypraw. Dużym zainteresowaniem cieszy się rejs po basenie Morza Śródziemnego legendarnym żaglowcem STS „Pogoria”. Do zdobycia jest też jednodniowa wycieczka na pokładzie jachtu „Copernicus”. To jednostka, która uczestniczyła w regatach dookoła świata w latach 1973-1974.

Ciekawe propozycje przygotowały również gdyńskie instytucje kultury oraz służby i przedsiębiorstwa miejskie. Biblioteka Gdynia daje możliwość zostania bibliotekarzem na jeden dzień. Zwycięzca licytacji będzie mógł towarzyszyć zespołowi jednej z miejskich bibliotek. Popularnością cieszy się także propozycja PKP SKM w Trójmieście. Spółka oferuje możliwość zostania pomocnikiem maszynisty. Zwycięzca m.in. rozpocznie zmianę z maszynistą, zwiedzi dyspozytornię PKP SKM i halę naprawczo-serwisową. Do wylicytowania jest również dzień z Ekopatrolem Straży Miejskiej w Gdyni czy coś dla miłośników komunikacji miejskiej, czyli dzień z PKM Gdynia. Ponadto Bałtycki Teatr Różnorodności daje możliwość wystąpienia w przedstawieniu teatralnym.

Uwagę licytujących niezmiennie przyciągają spotkania z parlamentarzystami. Posłanka Barbara Nowacka zaprasza na obiad w Cyganerii. Natomiast Henryka Krzywonos-Strycharska oferuje wspólną kawę oraz lampę solną z bryły soli z kopalni w Kłodawie. Sławomir Rybicki proponuje zwiedzanie parlamentu połączone z lunchem. Ponadto senator przekazał na licytację wyjątkowy egzemplarz Konstytucji RP z podpisami trzech byłych prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

Z kolei wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty proponuje spotkanie przy kawie i egzemplarz Konstytucji RP podpisany przez trzech przewodniczących Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego: Aleksandra Kwaśniewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza i prof. Marka Mazurkiewicza. Do wylicytowania są także: wspólne sadzenie drzewa z Robertem Biedroniem czy teczka pełna niespodzianek od posła Marka Rutki.

Ciekawe gdyńskie aukcje to też: dzień z dziekanem WSAiB w Gdyni – dr. Pawłem Bykowskim, metamorfoza z makijażystką Anną Wrzodak i fryzjerem Bartkiem Januszem, profesjonalna sesja zdjęciowa od HARTWIG, warsztaty dla 10 osób w K5 Akademii Kulinarnej, weekend w Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, plakat Jana Rutki wykonany na stulecie Portu Gdynia – z podpisem autora, weekendowy pobyt w hotelu Mercure Gdynia Centrum czy karnet na Open’er Festival 2023.

Sonda Czy wesprzesz zbiórkę WOŚP 2023? TAK NIE