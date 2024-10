Spis treści

Do Baltic Hub w Gdańsku wpłynął statek Zhen Hua 36

W jesiennej mgle w końcu dopłynął. Były opóźnienia, bo aura poważnie ograniczała widoczność, ale cumowanie odbyło się bez problemów. Na statku przypłynęły cztery ogromne suwnice. To największe urządzenia tego typu w Europie. Każda z suwnic waży prawie 2000 ton, transport z Chin trwał 63 dni, a teraz tygodnie zajmie wypakowania bagażu. Suwnice nabrzeżowe STS (ang. ship-to-shore), które dotarły do Baltic Hub, są zdolne do załadunku i rozładunku największych statków na świecie. Powiększenie terminala o trzecie nabrzeże wraz z placami składowymi zwiększy możliwości przeładunkowe Baltic Hub do 4,5 mln TEU (jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp) rocznie.

Rzeczniczka Baltic Hub o transporcie

- To wyjątkowy dzień w historii naszej firmy. Nie mieliśmy do tej pory tak potężnych suwnic. Są największe spośród wszystkich używanych dziś w portach w Europie. Poza tym, wcześniej takie urządzenia transportowane były do nas w częściach i na miejscu były składane. Teraz mamy je w całości - mówi Katarzyna Frankiewicz, rzecznik prasowy Baltic Hub.

Wyładunek statku Zhen Hua 36 rozpoczął się poniedziałek, więc będzie czas, by obserwować ten proces z suwnicami na pokładzie.

Ogromne Suwnice w Gdańsku. Szczegóły i dane liczbowe

Każda z suwnic będzie zsunięta z pokładu statku na nabrzeże. Czeka nas ciężki i skomplikowany proces, wymagający niemal chirurgicznej precyzji - podkreśla Katarzyna Frankiewicz.

Takich suwnic do Gdańsku w sumie ma przyjechać siedem. Każda to:

waga: prawie 2000 ton

wysokość: 96 metrów (140 m z podniesionym wysięgnikiem)

udźwig: do 65 ton.

Budowa głębokowodnego nabrzeża T3 w Baltic Hub rozpoczęła się w listopadzie 2022 r. Będzie miało długość 717 m i głębokość 18 m. Powstanie też plac o powierzchni aż 36,5 hektarów. Koszt inwestycji, która ma się zakończyć w połowie 2025 r., wynosi 470 milionów euro.