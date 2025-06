Gospodynie PRL-u znały ten przepis na pamięć. Kultowe danie wraca na stoły

Kuchnia w PRL-u. Inny wymiar pomysłowości

W czasach PRL-u codzienne gotowanie było prawdziwą sztuką improwizacji. Półki w sklepach świeciły pustkami, na wiele produktów trzeba było polować z kartkami w ręku, a mięso bywało towarem niemal luksusowym. Mimo tych trudności gospodynie potrafiły wyczarować z pozornie skromnych składników smaczne i sycące dania, które do dziś budzą nostalgię. Kreatywność i zaradność były podstawą kuchni tamtych lat - to właśnie dzięki nim powstały przepisy, które przetrwały dekady i nadal potrafią zaskoczyć swoją prostotą i smakiem.

To danie jadł każdy w PRL-u. Wystarczyło kilka składników

Jednym z kultowych dań z okresu PRL-u była oczywiście zupa nylonowa, czyli lekki bulion warzywny z dodatkiem kaszy manny. Co ciekawe, jej nazwa pochodzi od charakterystycznej, szklisto-mlecznej błonki, która tworzy się na powierzchni zupy po dodaniu kaszy. Dlaczego jednak była tak popularna? Okazuje się, że tzw. nylonówka była tania, szybka w przygotowaniu i bardzo sycąca, co sprawiało, że Polacy gotowali ją bardzo często.

To jednak tylko jedno z dań, które królowało na polskich stołach w czasach PRL-u. Jeśli jesteście ciekawi co jeszcze spożywano dekady temu w polskich domach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Obrzydliwe smaki PRL-u

Przepis na zupę nylonową

Składniki:

3 ziemniaki

2 marchewki

1 pietruszka (korzeń)

Kawałek selera

1 por (biała część)

1 mała cebula

4 łyżki kaszy manny

Sól i pieprz do smaku

Natka pietruszki lub koperek do dekoracji

Sposób przygotowania: