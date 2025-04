Wygrana w Eurojackpot. Dwóch Polaków może się cieszyć. Będzie gruby przelew. Co z podatkiem?

Majówka nad morzem 2025. Polacy tłumnie odwiedzą Bałtyk

Po długiej zimie i niepewnej wiośnie, Polacy spragnieni słońca i morskiego powietrza planują już majówkowy wypoczynek nad Bałtykiem, który najprawdopodobniej podobnie jak w poprzednich latach w okresie długiego weekendu majowego będzie pękał w szwach. Niestety, ale hotelarze, właściciele apartamentów oraz restauracji, widząc ogromne zainteresowanie, podnoszą ceny i tym samym Polacy muszą liczyć się z nie lada wydatkiem na miejscu. Ile więc zapłacimy za obiad lub deser w majówkę nad morzem? Kwestii tej bliżej przyjrzeli się dziennikarze serwisu namierzeje.pl, którzy przeanalizowali ceny w różnych restauracjach w okolicy Mierzej Wiślanej i wynikami podzielili się z internautami.

Ile kosztuje obiad nad morzem? Tanio nie jest!

Serwis namierzeje.pl specjalizujący się w tematyce Mierzei Wiślanej, opublikował zdjęcia menu z lokalnych restauracji, dzięki czemu wiemy już, że ceny dań obiadowych w tej okolicy nie należą do najtańszych. Przykładowo, za zestaw obiadowy składający się z zupy, udek z kurczaka z ziemniakami i surówki zapłacimy 37 zł, a sama zupa szczawiowa to koszt 22 zł. Półmetrowa zapiekanka z szynką kosztuje 24 zł, natomiast mniejsza wersja - 15 zł.

Ceny ryb również są zauważalne, bowiem 100 g flądry lub soli kosztuje 17-18 zł, a za 100 g dorsza, sandacza lub łososia trzeba zapłacić już 22 zł. Do tego dochodzą koszty dodatków - 200 g pieczonych ziemniaków to wydatek 14 zł, a 180 g zestawu surówek 16 zł. Zważywszy na fakt, że porcje ryb w restauracjach zaczynają się od 200 g, kompletny posiłek z dorszem będzie kosztował co najmniej 74 zł.

Ceny nad morzem zaskakują. Szykujcie portfele

Ceny na Mierzei Wiślanej wywołały dyskusję wśród internautów i zdecydowana większość z nich twierdzi, iż taniej będzie wyjechać za granicę niżeli zostać na majówkę w Polsce.

To jest chore. Apartament w Rojece na Chorwacji a Apartament nad polskim morzem to przepaść cenowa

Pogięło ich już całkiem

Ceny jak z kosmosu

Lepiej pojechać za granicę - twierdzą internauci.

Ci jednak, którzy zdecydują się na długi weekend nad Bałtykiem bez wątpienia będą musieli zabrać ze sobą spory zapas gotówki.