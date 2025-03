Ile zarabiają Polacy? GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu

Dramat w centrum Sopotu. Wtargnął do karetki i rzucił się na ratownika

Polacy zarabiają coraz więcej, ale miejsc pracy ubywa!

Wynagrodzenia w Polsce nieustannie rosną, co z pewnością cieszy pracowników. Tak jak wspominaliśmy, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w lutym 2025 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło i wyniosło 8 613,14 zł brutto. Okazuje się jednak, że GUS odnotował także spadek liczby etatów - w lutym 2025 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 6 451,5 tys. osób, czyli o 0,9 proc. mniej niż przed rokiem. Oznacza to, że rynek pracy zaczyna się kurczyć, a znalezienie zatrudnienia może być coraz trudniejsze. Co jest tego przyczyną?

Zmniejszenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Zmniejszenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,9% może mieć wiele przyczyn. Przede wszystkim jednak rosnąca automatyzacja procesów w wielu branżach sprawia, że firmy potrzebują mniej pracowników do wykonania pewnych zadań. Ponadto wiele przedsiębiorstw inwestuje w technologie, które pozwalają zwiększyć efektywność przy mniejszym nakładzie ludzkiej pracy.

Warto także zauważyć, iż GUS podał dane dotyczące produkcji przemysłowej. W lutym spadła ona o 2,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Czarne chmury nad polskim przemysłem. Które sektory ucierpiały najbardziej?

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu rmf24.pl, w lutym polski przemysł odnotował niepokojący spadek produkcji sprzedanej w kilku kluczowych sektorach. Dane GUS pokazują, że najbardziej ucierpiała produkcja maszyn i urządzeń, pojazdów samochodowych oraz napojów. Największy spadek, bo aż o 15,1 proc., dotknął branżę naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń. Niepokojące dane dotyczą również produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 7,3 proc.), a także sektora motoryzacyjnego, gdzie produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep zmniejszyła się o 4,8 proc.

Na szczęście odnotowano także wzrosty, m.in. w produkcji metali (o 15,5 proc.), w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,2 proc.), w gospodarce odpadami i odzysku surowców (o 8,7 proc.), a także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,1 proc.).

