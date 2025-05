i Autor: Pomorska Policja (2) Słupsk. Ojciec i syn po pijanemu urządzili sobie "zawody" w parkowaniu.

Ojciec kontra syn

Ja nie zaparkuję? Potrzymaj mi piwo! Szokujące sceny w Słupsku

W Słupsku (woj. pomorskie) ojciec i syn urządzili sobie mistrzostwa w parkowaniu. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie fakt, że do "rywalizacji" przystąpili pod wpływem alkoholu. Co więcej, młodszy z mężczyzn nie miał prawa jazdy. Jakby tego było mało, doszło do kolizji.