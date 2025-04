Już wszystko jasne! Burze i deszcze uderzą w Polsce. Nici z beztroskiej majówki

"Polskie Malediwy" zachwycają Brytyjczyków. Mówią, że to raj na ziemi

Pogoda na majówkę. W tej części Polski przydadzą się parasole

Jaka będzie pogoda w majówkę?- Jeżeli wybieramy się w wolny, długi weekend majowy na północ kraju, szczególnie nad morze, należy zabrać rzeczy przeciwdeszczowe i przeciwatrowe. Będzie padał deszcz i pojawią się burze - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytut Meteorologii i i Gospodarki Wodnej (IMGW), w rozmowie z Radiem Eska.

W czwartek (1 maja) - zdaniem rzecznika IMGW - w całej Polsce będzie pięknie i słonecznie. - Rozbudowuje się wyż, który przyniesie dość wysokie temperatury. Na krańcach zachodnich 24-25 stopni, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. W centrum 19-21 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na Podlasiu i Wybrzeżu, tam 12-13 stopni - informuje Walijewski.

IMGW ostrzega przed burzami w majówkę

W piątek (2 maja) - jak mówi Grzegorz Walijewski - przez Polskę przemieszczał się będzie front atmosferyczny. Przyniesie on ochłodzenie i niebezpieczne burze, szczególnie w województwach północnych i zachodnich. Niewykluczone silniejszy wiatr, opady deszczu, a nawet grad.

Bardzo ciepło w piątek, praktycznie w całym kraju na termometrach wartości powyżej 20 stopni. Na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku do 26 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej nad morzem, tam temperatura rzędu 10-13 stopni.

- powiedział rzecznik IMGW w rozmowie z Radiem Eska.

Przymrozki w majówkę

W sobotę (3 maja) do Polski napłynie chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni Celsjusza. W południowych województwach mogą pojawić się niebezpieczne burze, i tam też najcieplej, do 23 stopni Celsjusza.

- Według aktualnych prognoz, niedziela, 4 maja, wypada najgorzej - zwraca uwagę Grzegorz Walijewski. Wszystko za sprawą... arktycznego powietrza, które napłynie do naszego kraju. Niedziela będzie najchłodniejszym dniem nadchodzącej majówki. Na północy kraju zaledwie 8 stopni Celsjusza, nad morzem być może chłodniej. Pojawią się przelotne opady deszczu. W centralnej Polsce 13-14 stopni, a na południu 16-17 stopni Celsjusza. - W nocy z soboty na niedzielę w północnej części kraju mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, ale w północnej Polsce - zdradza rzecznik IMGW.

