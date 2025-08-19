Koszmar Polaków nad Bałtykiem! O wejściu do morza tylko pomarzą

Czerwone flagi na kąpieliskach. Sinice i wysokie fale zamknęły plaże

We wtorek część kąpielisk w województwach pomorskim i zachodniopomorskim pozostaje zamknięta. Powodem są zarówno zakwity sinic, jak i trudne warunki pogodowe – wysokie fale i silne prądy wsteczne na Bałtyku. Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, w północnej Polsce obowiązuje zakaz kąpieli na sześciu kąpieliskach z powodu obecności sinic.

W Zachodniopomorskiem woda jest niezdatna do kąpieli w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu.

W Pomorskiem zamknięto dwa kąpieliska w Stegnie.

Sanepid ostrzega, że kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami może powodować szereg dolegliwości – od wysypki i podrażnienia oczu po problemy żołądkowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha.

Ratownicy i organizatorzy kąpielisk apelują, by zawsze sprawdzać oznaczenia flagowe przed wejściem do wody

Ale nawet tam, gdzie sinice nie występują, wejście do wody w wielu miejscach jest zabronione ze względu na pogodę. We wtorek czerwone flagi powiewały m.in. w Ustce i w Karwieńskich Błotach Drugich. W Gdańsku zamknięto kąpieliska Piastowska Jelitkowo i Dom Zdrojowy Brzeźno. Jak przekazał Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji, „skracana jest wielkość kąpielisk”, by zapewnić bezpieczeństwo plażowiczom. Ratownicy i organizatorzy kąpielisk apelują, by zawsze sprawdzać oznaczenia flagowe przed wejściem do wody. To podstawowa zasada bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie, gdy warunki na Bałtyku potrafią zmieniać się z godziny na godzinę. Aktualne dane o stanie kąpielisk, ich dostępności oraz ewentualnych zakazach można na bieżąco śledzić w Serwisie Kąpieliskowym GIS pod adresem: sk.gis.gov.pl

