KSW 107: Karta walk. Kto walczy na gali De Fries – Wrzosek? Kolejność walk w Gdańsku

Zaledwie dzień przed galą XTB KSW 107 w Ergo Arenie doszło do nieoczekiwanych zmian w karcie walk! Dwóch zawodników nie wypełniło limitu wagi koguciej, co postawiło pod znakiem zapytania pojedynek mistrzowski Sebastiana Przybysza. Na szczęście KSW szybko zareagowało – mistrz zachowa walkę, ale z nowym rywalem. Sebastian Przybysz (13-4-1), mistrz kategorii koguciej i jeden z ulubieńców polskich kibiców, nie zawalczy z Oleksiim Polishchukiem, który nie zmieścił się w limicie. Zamiast tego, na dzień przed galą, jego przeciwnikiem został Marcello Morelli (6-3) – efektowny nokauter z Wenezueli, który ostatnio przebojem wywalczył kontrakt z KSW, wygrywając przez KO w maju. Pojedynek zachowa rangę mistrzowską!

Tymczasem Polishchuk zawalczy z drugim zawodnikiem, który nie zrobił wagi – Islamem Djabrailovem. Obaj spotkają się w limicie kategorii piórkowej. Pomimo perturbacji, organizatorzy zapewniają: „Po pewnych turbulencjach, ale odbędzie się 9 pojedynków, w tym dwa mistrzowskie!”

Hitowa walka o pas wagi ciężkiej: De Fries – Wrzosek

To bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych walk roku. Arkadiusz Wrzosek (6-0), niepokonany w KSW, związany z Legią Warszawa, wraca do Trójmiasta, gdzie przed rokiem znokautował Artura Szpilkę w zaledwie 14 sekund! Teraz staje przed największym wyzwaniem w karierze – walką o pas wagi ciężkiej z legendą KSW.

Phil De Fries (24-6) to absolutny dominator w historii organizacji. Pas zdobył w 2018 roku i obronił go już 11 razy, pokonując m.in. Michała Kitę, Tomasza Narkuna i Darko Stosicia. W ostatniej walce, na gali XTB KSW 100, rozbił Stosicia w pierwszej rundzie.

Ważenie pokazało, że Anglik przewyższa Polaka o 10 kg – co może być istotne w klinczu i w parterze. Ale to Wrzosek będzie szybszy i bardziej dynamiczny, a jego stójka to prawdziwa broń masowego rażenia.

KSW 107: Kolejność walk

Walka wieczoru:

120,2 kg - Phil de Fries (26-6, 1 NC) vs Arkadiusz Wrzosek (6-0) - walka o pas

Karta główna:

61,2 kg - Sebastian Przybysz (13-4-1) vs Marcelo Morrelli (6-3) - walka o pas

70,3 kg - Kacper Formela (18-5) vs Roman Szymański (17-9)

93,0 kg - Damian Piwowarczyk (9-4) vs Cedric Lushima (6-0)

77,1 kg - Wiktor Zalewski (7-1) vs Mateusz Pawlik (5-2)

65,8 kg - Damian Stasiak (14-10) vs Michał Domin (7-3)

61,2 kg - Oleksii Polishchuk (13-5) vs Islam Djabrailov (11-5)

Karta wstępna:

61,2 kg - Kamil Szkaradek (5-1) vs Kenji Bortoluzzi (11-6-1)

70,3 kg - Wojciech Kawa (8-3) vs El Hadji Ndiaye (6-3)