Malbork idzie w ślady Gdańska. Miasto wprowadza ważne zmiany dotyczące spożywania alkoholu

Malbork wprowadza nocną prohibicję

Malbork jest kolejnym miastem na Pomorzu, w którym wprowadzona zostanie nocna prohibicja. Uchwała czeka już na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Miasto zdecydowało się na ten krok, a nowe przepisy mają wejść w życie na początku czerwca. Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach będzie obowiązywał w godzinach od 22 do 6.

Malbork ogranicza nocną sprzedaż alkoholu śladem m.in. Sopotu, Gdańska, Tczewa czy Słupska, w którym taka decyzja zapadła już jakiś czas temu. Zakaz obejmie sklepy, w tym stacje benzynowe, ale nie będzie dotyczył lokali gastronomicznych posiadających odpowiednie zezwolenia.

Podczas sesji rady miasta projekt uchwały poparło jedenastu radnych, pięciu było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Radni zwracali uwagę na negatywne skutki łatwego dostępu do alkoholu. Jak podkreślano, problem jest widoczny m.in. w malborskim szpitalu.

- Codziennie przywożonych jest karetką około dziesięciu osób pod wpływem alkoholu – skazywała radna Ewa Karamon, cytowana przez Radio Gdańsk.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od początku czerwca tego roku.

Nocna prohibicja na Pomorzu. Tak zmieniła sprzedaż alkoholu

Warto przypomnieć, że podobne ograniczenia obowiązują już w innych miastach województwa pomorskiego. W Gdańsku nocna prohibicja została wprowadzona 1 września 2025 roku i obejmuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, na stacjach paliw oraz w punktach detalicznych w godzinach od 22:00 do 6:00. Ograniczenie dotyczy całego miasta.

Jak wpłynęło to na sprzedaż alkoholu? Już miesiąc po wprowadzeniu zakazu przeanalizowano dane z paragonów w aplikacji PanParagon. Jak informował portal trojmiasto.pl, rano – między 6 a 9 – odsetek paragonów zawierających alkohol wynosił około 5–7 proc. W ciągu dnia wartości te stopniowo rosły: między 10 a 14 sięgały 7,5–9 proc., a po południu (14–18) wynosiły już 10–14 proc. Największy udział alkoholu notowano wieczorem – między 18 a 22 nawet co piąty paragon zawierał takie zakupy, a w godzinach 20–21 wskaźnik dochodził do 16,5 proc.

Warto zaznaczyć, że prekursorem takich ograniczeń w województwie pomorskim był Sopot, gdzie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od 2018 roku. Różni się on jednak zakresem godzin. Tam handel napojami wysokoprocentowymi zakazany jest między godziną 2:00 a 6:00 rano.

