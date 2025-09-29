„Matka roku” za kierownicą. Promile i brak fotelika to nie wszystko!

Policjanci z Pelplina zatrzymali do kontroli auto z niesprawnym oświetleniem.

Okazało się, że 31-latka z powiatu tczewskiego prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, mając blisko 1,4 promila w organizmie.

Dodatkowo kobieta nie miała zapiętych pasów, a jej dziecko podróżowało bez fotelika. Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialną kierującą?

W czwartek (25 września) funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pelplinie podczas służby zatrzymali do kontroli drogowej osobowego peugeota z powodu niesprawnego oświetlenia. Samochodem kierowała 31-letnia mieszkanka powiatu tczewskiego, która jechała razem z rodziną.

Podczas rozmowy policjanci wyczuli od kobiety zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miała blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, kierująca nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa, a jedno z dzieci podróżowało bez wymaganego fotelika ochronnego. Kobieta została przewieziona do jednostki policji i zatrzymali 31-latce prawo jazdy, a samochód przekazano osobie wskazanej.

Wkrótce 31-latka usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech at pozbawienia wolności. Policjanci skierowali także wniosek do sądu o ukaranie za popełnione wykroczenia, prowadzenie samochodu niesprawnego technicznie, jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami.

Policjanci podkreślają, że alkohol spowalnia reakcje, zaburza ocenę sytuacji na drodze i może prowadzić do tragicznych zdarzeń. Nietrzeźwy kierowca stwarza realne zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu.

Z kolei rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że dzieci do 150 cm wzrostu muszą być przewożone w fotelikach lub innych urządzeniach zabezpieczających dostosowanych do wieku i wagi. Takie zabezpieczenie w razie wypadku może uratować życie najmłodszych.

Jeżeli widzimy, że osoba po alkoholu chce prowadzić pojazd, nie bądźmy obojętni — reagujmy i powiadommy służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Czasami taki telefon może zapobiec tragedii.

Źródło: Pomorska Policja

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie