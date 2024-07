Mieli wydostać kokainę z kontenera. Niczego nie znaleźli, mimo to trafią za kratki

Oskarżeni to obywatele Holandii. Jak ustalono w toku śledztwa, na terenie Holandii zostali zwerbowani przez nieustalone osoby, za pośrednictwem aplikacji służących do komunikowania się. W zamian za odzyskanie z zamkniętego kontenera kokainy, zaoferowano im wynagrodzenie. Były to kwoty od 500 do kilku tysięcy euro. Kontener ten znajdował się na terenie Terminala Kontenerowego w Gdyni i przypłynął z portu w Hamburgu. Na teren Polski dostali się samochodami, których kierowcy nie brali bezpośredniego udziału, ale również należeli do grupy przestępczej. W każdej grupie znajdowała się jedna osoba, która pozostawała w kontakcie telefonicznym z osobą, która przekazywała niezbędne informacje