Mielno. Impreza w ośrodku policji. Kursant uderzył ratownika medycznego?

1,5 promila alkoholu we krwi miał kursant, który wszczął awanturę w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowym w Mielnie - informuje tvn24.pl. Z nieznanych przyczyn na miejsce wezwano ratowników medycznych, ale ok. 20-letni mężczyzna, na co dzień uczący się w Szkole Policji w Słupsku, miał uderzyć jednego z medyków. Pochodzący z południowej Polski kursant zachowywał się agresywnie, dlatego został zatrzymany przez policjantów - w piątek, 18 kwietnia, trafił do aresztu w komendzie w Koszalinie.

- Mężczyzna nie zgodził się na badanie pod kątem obecności narkotyków. Pobrano mu krew, czekamy na wynik. Został on automatycznie usunięty ze szkolenia. O jego dalszych losach będzie decydował jego przełożony, komendant jego jednostki - powiedział Piotr Kozłowski, rzecznik Szkoły Policji w Słupsku.