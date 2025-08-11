Mieszkańcy Gdyni wściekli. Zapłacą więcej za podstawową kwestie

Anna Kobryń
Anna Kobryń
2025-08-11 14:10

Zmiany nastąpią w odbiorach odpadów z gdyńskich gospodarstw domowych od października 2025 roku. Zacznie obowiązywać nowy cennik. Ile zapłacą mieszkańcy?

Wyższe stawki za odbiór odpadów w Gdyni

Autor: pixabay

Gdyński samorząd podpisał umowy z firmami, które od października 2025 do września 2027 roku zajmą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości jedno- i wielorodzinnych na terenie miasta. Będą to dwa przedsiębiorstwa. Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Leszczynki, Grabówek i Działki Leśne obsłuży firma PRSP Sanipor. Natomiast na Karwinach, Dąbrowie, Kamiennej Górze, Wzgórzu św. Maksymiliana, Chwarznie-Wiczlinie, Witominie, Chyloni, Cisowej, Pustkach Cisowskich-Demptowie, Pogórzu, Babich Dołach, Obłużu, Oksywiu oraz w Wielkim Kacku i Śródmieściu odpady będzie odbierać Remondis.

Firmy wyłoniono w ramach publicznego przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów. Na oferty i zaproponowane w nich stawki wpłynęły m.in. rosnące koszty zagospodarowania odpadów. W tym również zmiana opłat za ich przyjęcie w Eko Dolinie. W kwietniu spółka urealniła swoje stawki, dostosowując je do aktualnych kosztów działalności oraz wymogów inwestycyjnych. Obecnie firma realizuje szereg działań modernizacyjnych i inwestuje w budowę zamkniętej instalacji fermentacji metanowej wraz z kompostownią tunelową oraz modernizację sortowni odpadów i kompostowni halowej

– informuje Miasto Sopot.

Wszystko po to, aby zwiększyć efektywność zagospodarowania odpadów i spełnić rosnące wymogi środowiskowe. Dotyczą one poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, które muszą osiągnąć gminy, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, co wynika z przepisów prawa.

Nowe stawki za odbiór śmieci. Będzie drożej!

Nowe stawki będą wyższe niż obecne, jednak, jak zapewnia Miasto, dzięki podjętym działaniom i podwyżka będzie niewielka. Wyniesie ona 19 proc.

Stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi zaoferowane w przetargu są wyższe niż obecnie. Jednak dzięki warunkom, które postawiliśmy firmom wywozowym w przetargu, a także marcowej korekcie zasad odbioru odpadów udało nam się ograniczyć podwyżkę cen dla mieszkańców

– mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Stawki będą wyższe maksymalnie o kilkanaście złotych. Są zależne od wielkości gospodarstwa domowego i kształtują się następująco:

  • gospodarstwo domowe do 45 m2 – 38 zł – o 6 zł więcej niż obecnie,
  • gospodarstwo domowe od 45 do 60 m2 – 69 zł – o 11 zł więcej,
  • gospodarstwo domowe od 60 do 80 m2 – 81 zł – wzrost o 13 zł,
  • gospodarstwo domowe powyżej 80 m2 – 101 zł – wzrost o 16 zł.

Najważniejsza z wprowadzanych zmian to zmniejszenie częstotliwości odbioru pozostałości po segregacji w nieruchomościach jednorodzinnych (do 4 lokali). Obecnie odpady z tej frakcji są odbierane w Gdyni raz na tydzień. Według nowych zasad, począwszy od 29 września, będzie się to odbywać co 2 tygodnie.

Zmiana jest uzasadniona tym, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych lepiej segregują odpady, co skutkuje realnym zmniejszeniem ilości odpadów frakcji PPS zbieranej w pojemnikach w zabudowie do 4 lokali, która od początku przejęcia przez gminy odbioru odpadów komunalnych, tj. od 1 lipca 2013 roku, odbierana jest raz w tygodniu. Warto także dodać, że w pozostałych gminach należących do KZG „Dolina Redy i Chylonki” odpady tej frakcji odbierane są raz na 2 tygodnie, co nie wiąże się z problemami z odbiorem tych odpadów dla mieszkańców

– informuje Miasto. Odpady bio mają być umieszczane w pojemnikach luzem lub w workach kompostowalnych. Wprowadzono również zmiany w odbiorze popiołu. W okresie grzewczym – od 1 października do 30 kwietnia (wcześniej do 15 maja) – co 4 tygodnie. Ułatwi to tworzenie harmonogramu odbioru odpadów. Natomiast poza sezonem grzewczym – od 1 maja do 30 września (zamiast od 15 maja do 30 września) – co 8 tygodni. Ponadto nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych:

  • w zabudowie do 4 lokali – nie będą już odbierane raz w tygodniu w sobotę, a co 4 tygodnie – zgodnie z harmonogramem. Ułatwi to mieszkańcom zaplanowanie odbioru odpadów. Z drugiej strony obniży koszty systemu. Odbiór odpadów w okresie od poniedziałku do piątku, a nie wyłącznie w soboty, jak ma to miejsce teraz, pozwoli na ograniczenie kosztów pracowniczych (konieczność zapewnienia obsady wyłącznie na 5 dni, a nie 6. Ponadto instalacja Eko Doliny w soboty otwarta jest tylko do godz. 15:00, a od poniedziałku do piątku do godz. 18:00, co ułatwi realizację wszystkich zaplanowanych na dany dzień odbiorów),
  • w zabudowie powyżej 4 lokali – nie będą już odbierane na bieżąco, a co tydzień – zgodnie z harmonogramem. Zaproponowana częstotliwość nie spowoduje nadmiernej kumulacji odpadów w miejscach gromadzenia odpadów, a cykliczność odbiorów (z góry znana gminie, mieszkańcowi i przedsiębiorcy) pozwoli na optymalizację kosztów dzięki możliwości dokładnego zaplanowania tras pojazdów.

Zwiększa się też limit opon odbieranych od właścicieli nieruchomości – do 8 sztuk od gospodarstwa domowego. Projekt uchwały dotyczący ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trafi pod obrady Rady Miasta Gdyni podczas sesji zaplanowanej na 27 sierpnia.

