Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniły się polskie kurorty nadmorskie, takie jak Sopot czy Hel.

Od skromnych rybackich osad po tętniące życiem turystyczne centra – archiwalne zdjęcia ukazują niezwykłą metamorfozę.

Przenieś się w czasie i odkryj, jak wyglądały ulubione miejsca wypoczynku, zanim stały się nowoczesnymi kurortami.

Polska ma ogromne szczęście, że może cieszyć się dostępem do Morza Bałtyckiego. To właśnie ono od wieków kształtowało życie mieszkańców północnych regionów i przyciągało ludzi spragnionych świeżego powietrza oraz odpoczynku. Nadmorskie miejscowości stały się tym samym symbolem letnich wakacji - miejscem, gdzie można połączyć relaks na plaży z kontaktem z naturą i poznawaniem historii. Spoglądając na karty historii i stare zdjęcia, widać, że z czasem skromne rybackie osady przeobraziły się w nowoczesne kurorty, które dziś są jednymi z najchętniej odwiedzanych zakątków w Polsce.

Nadmorskie kurorty kiedyś i dziś. Jak zmieniły się na przestrzeni lat?

Nadmorskie kurorty od zawsze miały w sobie coś wyjątkowego - morze, plaże i klimat, który przyciągał ludzi spragnionych odpoczynku, jednak miejsca te nie zawsze wyglądały tak, jak dziś. Dawne rybackie wioski i kameralne uzdrowiska z biegiem lat przeobraziły się w nowoczesne kurorty pełne atrakcji, hoteli i turystycznego gwaru. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie stare fotografie takich miejscowości jak m.in. Sopot, Gdańsk, Gdynia czy Hel, które idealnie obrazują zmiany, które zaszły tam na przestrzeni lat.

Nadmorskie miejscowości na starych zdjęciach

Sopot - od uzdrowiska do rozrywkowej stolicy

Jednym z najbardziej znanych kurortów nad morzem jest oczywiście Sopot, którego historia sięga XIII wieku, lecz to w XIX wieku miasto zaczęło rozwijać się jako uzdrowisko dla zamożnych mieszczan i arystokracji. W 1823 roku powstał tam pierwszy zakład kąpielowy, a wkrótce potem drewniane molo, które z czasem przekształcono w dzisiejsze najdłuższe drewniane molo w Europie. Co ciekawe, przed II wojną światową Sopot uchodził za elegancki kurort, pełen willi i pensjonatów, z czasem jednak miasto stało się bardziej dostępne dla przeciętnego turysty. Dziś kurort łączy klimat historycznego uzdrowiska z nowoczesną ofertą rozrywkową - od Opery Leśnej po luksusowe hotele i kluby.

Władysławowo – od wioski do turystycznej stolicy

Władysławowo natomiast najbardziej rozwinęło się dzięki portowi i licznym ośrodkom wczasowym. W PRL-u przyciągało rodziny i kolonie, a dziś to jeden z najpopularniejszych kurortów nad Bałtykiem, z deptakiem, atrakcjami i bliskością Półwyspu Helskiego.

Hel - od strategicznej bazy wojskowej do turystycznego raju

Półwysep Helski przez stulecia miał przede wszystkim znaczenie militarne i rybackie. W czasie II wojny światowej był jednym z ostatnich punktów oporu polskiej armii, a po wojnie długo pozostawał terenem strategicznym z ograniczonym dostępem. Z czasem jednak zaczął się rozwijać jako kurort z popularnymi kąpieliskami, ośrodkami wczasowymi i słynnym fokarium. Dziś to lokalizacja chętnie odwiedzana zarówno przez turystów pragnących odpoczynku, jak i przez osoby, chcące poznać historię okolicy.