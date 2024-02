i Autor: REPRODUKCJA MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS, REPRODUKCJA Aleksander Szreder

SZOKUJĄCE INFORMACJE

Nagły zwrot po śmierci Grzegorza Borysa. Poważne kłopoty jego żony

Kilka miesięcy temu tą sprawą żyła cała Polska. Do dzisiaj wiele osób wspomina o koszmarze, który rozegrał się w Gdyni 20 października ubiegłego roku. To tego dnia w bloku na osiedlu Fikakowo znaleziono ciało 6-letniego Olka. Okazało się, że zamordował go jego własny ojciec, którego kilkanaście dni później ciało znaleziono w zbiorniku wodnym niedaleko miejsca zbrodni. Teraz, trzy miesiące po horrorze, który wstrząsnął Polakami, na jaw wychodzą kolejne szokujące informacje. Kłopoty ma 44-letnia żona byłego wojskowego.