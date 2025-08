Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało ranking najbogatszych gmin w Polsce w 2024 roku.

Zestawienie ujawnia, które samorządy mają najwyższe dochody na mieszkańca, wskazując na jakość życia.

Liderem wśród gmin wiejskich jest Kleszczów, a tuż za nim Rewal, co pokazuje różnorodność źródeł zamożności.

Sprawdź, jakie czynniki decydują o bogactwie gmin i kto znalazł się na szczycie listy!

Ranking: Najbogatsze samorządy w 2024 roku [GMINY]

Finanse samorządów to nie tylko suche liczby w tabelach, ale realne przełożenie na jakość życia mieszkańców. Zamożna gmina to lepsze drogi, nowoczesne szkoły, rozwinięta infrastruktura, dostęp do kultury i sprawnie działające usługi publiczne. Nic więc dziwnego, że co roku z dużym zainteresowaniem śledzimy, które miejscowości radzą sobie najlepiej pod względem budżetowym. Ranking zamożności polskich samorządów przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" to jedno z najważniejszych zestawień tego typu w kraju - oparty na twardych danych, pozwala porównać sytuację gmin w całej Polsce i ocenić, kto naprawdę potrafi skutecznie zarządzać lokalnymi finansami.

Najbogatsze gminy w Polsce 2024. Gdzie żyje się najlepiej?

W których gminach Polski żyje się najlepiej, przynajmniej jeśli spojrzeć na stan lokalnych finansów?Najnowszy ranking portalu "Wspólnota" został opracowany na podstawie dochodu skorygowanego na jednego mieszkańca. Co ważne, aby zapewnić wiarygodność danych, wykluczono wpływ jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz uwzględniono "podatek janosikowy" i skutki ulg podatkowych wprowadzanych lokalnie. Takie podejście pozwala obiektywnie ocenić, która gmina naprawdę zarządza budżetem najsprawniej.

Pierwsze miejsce w kategorii "gminy wiejskie" zajęła gmina Kleszczów w województwie łódzkim. Co ciekawe, okazuje się, że region jest liderem w rankingu od kilku lat. Mało kto o tym wie, lecz gmina żyje z ogromnych wpływów podatkowych od przemysłu energetycznego, bowiem na jej terenie znajduje się m.in. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Tuż za gminą Kleszczów w rankingu znalazła się gmina Rewal, czyli turystyczna perła polskiego wybrzeża. Dochody gminy oparte są głównie na wpływach z turystyki - opłaty klimatyczne, podatki od nieruchomości czy lokalny biznes tworzą solidną podstawę budżetu.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełny ranking najbogatszych gmin w Polsce.