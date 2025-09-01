Nocna prohibicja w Gdańsku. Zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście

Od 1 września zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Gdańsku

Od poniedziałku, 1 września, w Gdańsku obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00–6:00. Dotychczas ograniczenie to dotyczyło jedynie Śródmieścia, teraz jednak objęło całe miasto. Zakaz wynika z uchwały Rady Miasta Gdańska, przyjętej w marcu tego roku. Gdzie obowiązuje ograniczenie? Prohibicja obejmuje wszystkie sklepy oraz stacje benzynowe działające na terenie Gdańska. Wyjątek stanowią lokale gastronomiczne – restauracje, bary i puby mogą nadal podawać alkohol w godzinach nocnych. Ograniczenie nie dotyczy także strefy wolnocłowej w Porcie Lotniczym Gdańsk, dostępnej jedynie dla pasażerów po kontroli bezpieczeństwa.

W latach 2018–2024 nocną prohibicję wprowadziło już około 180 gmin w Polsce. W trzydziestu przypadkach zakaz obowiązuje jedynie na części obszaru gminy lub miasta. Najwięcej uchwał w tej sprawie przyjęto w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Spośród dużych miast pełny zakaz obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Białej Podlaskiej. Ograniczenie tylko w centrum dotyczy takich miast jak Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała czy Kielce. W ostatnich miesiącach podobne przepisy wprowadzono m.in. w Giżycku, Słupsku oraz Szczecinie.

Podobne ograniczenie analizują również władze Warszawy.

W Warszawie zbliża się nocna prohibicja! Co na to mieszkańcy?