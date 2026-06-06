Nocna walka z żywiołem. Ponad 100 strażaków gasiło halę w Starogardzie Gdańskim

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-06 7:27

Ogień trawił ogromną halę na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim przez wiele godzin. Strażacy walczyli z żywiołem całą noc z piątku na sobotę, a akcję gaśniczą zakończono dopiero około 5.30 rano. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Straż pożarna

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Straż pożarna

Nocna walka z żywiołem

Pożar wybuchł w piątek wieczorem w hurtowni przy ul. Droga Owidzka. Ogień błyskawicznie objął halę o wymiarach aż 40 na 40 metrów. Z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków – potwierdził st. ogn. Marcin Nierzwicki ze starogardzkiej PSP.

Zadymienie było tak duże, że służby i władze miasta apelowały do mieszkańców pobliskich osiedli, by nie otwierali okien i trzymali się z dala od rejonu akcji.

Strażacy walczyli z ogniem do rana

Akcja była wyjątkowo trudna i długotrwała. Dopiero około godziny 5.30 strażacy opanowali sytuację i zakończyli dogaszanie pogorzeliska. Zastępy wróciły do swoich jednostek, a teren przekazano policji.

Służby podkreśliły, że zagrożenie dla mieszkańców już minęło, a wcześniejszy apel o zamknięcie okien został odwołany.

Polecany artykuł:

Mała Zuzia wypadła z okna na 11. piętrze. Jej matka była pijana!

Co było przyczyną pożaru?

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury. Wiadomo jedynie, że w pożarze nikt nie został ranny.

Co dalej z pogorzeliskiem?

Hala została poważnie zniszczona. W najbliższych dniach biegli mają ocenić stan konstrukcji i oszacować straty. Mieszkańcy okolicy mówią o ogromnym słupie dymu widocznym z wielu kilometrów.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test
Pytanie 1 z 16
Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
STAROGARD GDAŃSKI