Nowe fakty w sprawie tragedii w Dębnicy Kaszubskiej! Jedna z kobiet zginęła na chodniku

Samochód wjechał w piesze. Nie żyje 47-letnia kobieta

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 7 marca, w Dębnicy Kaszubskiej w powiecie słupskim na Pomorzu. Początkowo pojawiały się informacje, że na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 210 samochód osobowy potrącił jedną kobietę. Na miejscu szybko ustalono jednak, że poszkodowane są trzy osoby.

Jak poinformowała następnego dnia policja, kobiety szły chodnikiem, gdy nagle wjechał w nie samochód. Ratownicy medyczni podjęli na miejscu resuscytację 47-letniej kobiety, jednak mimo wysiłków nie udało się jej uratować. Dwie pozostałe poszkodowane – w wieku 45 i 49 lat – z obrażeniami kończyn zostały przewiezione do szpitala.

- Policjanci ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem jadąc od strony Słupska na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem, który następnie wjechał na chodnik i potrącił idących nim pieszych. Następnie kierowca porzucił ten pojazd i uciekł. W chwili zatrzymania obaj obywatele Ukrainy byli nietrzeźwi - mówi Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w rozmowie z Radiem Eska.

Mężczyźni mają 40 i 44 lata. Ich przesłuchanie zaplanowano na wtorek, 9 marca, ponieważ w dniu wypadku znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Uciekli z miejsca tragedii. Trwa zabezpieczanie dowodów

Po wypadku podejrzani porzucili samochód i uciekli z miejsca zdarzenia. Zgłoszenie o tragedii trafiło do służb około godziny 20:20. Strażacy na miejscu udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym, oświetlali i zabezpieczali teren wypadku oraz kierowali ruchem na drodze wojewódzkiej nr 210. Policjanci działający pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację zdarzenia, w tym fotograficzną.

