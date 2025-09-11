Nowe życie legendarnego Malucha. Elektryczna wersja robi wrażenie

W PRL-u był marzeniem Polaków. Fiat 126p to ikona polskich dróg

Fiat 126p powszechnie nazywany Maluchem, to prawdziwa legenda polskich dróg czasów PRL. Produkowany od 1973 roku w Bielsku-Białej i Tychach, stał się symbolem motoryzacyjnych marzeń milionów Polaków. Choć był niewielki, prosty i pozbawiony udogodnień, dawał poczucie wolności i niezależności. To właśnie Maluch zmotoryzował Polskę, stając się pierwszym samochodem w wielu rodzinach. Dziś to jakże kultowe auto budzi ogromny sentyment i uznawane jest za ikonę epoki. Nic więc dziwnego, iż pojawił się pomysł powrotu do tej perełki w nowoczesnym stylu - elektrycznym.

Kultowy Maluch powraca. Tym razem jako elektryk

Fiat 126p to tak jak wspominaliśmy jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w historii polskiej motoryzacji, który doczekał się nowej odsłony. Projekt nazwany Fiat 126 Vision przygotowało włoskie studio Ma-De z Como pod Mediolanem. Za jego stworzeniem stoi 43-letni projektant Andrea Della Vecchia, który - jak sam przyznaje - inspirował się osobistymi wspomnieniami związanymi z legendarnym Maluchem.

Zawsze pasjonowałem się samochodami. Wraz z moim asystentem Giuseppe Cafarelli zaprojektowaliśmy koncepcję w pełni elektrycznego 4-osobowego nowego Fiata 126 Vision - mówił Della Vecchia portalowi dziennik.pl.

Andrea Della Vecchia wspominał również wyjątkową autentyczność kultowego Malucha oraz jego charakterystyczną stylistykę, którą pokochał. Czy więc nowy Fiat 126p miałby być bliźniakiem starej wersji?

Fiat 126 Vision - klasyk w nowym wydaniu

Nowa koncepcja Fiata 126 Vision to przede wszystkim samochód elektryczny, ale zachowujący ducha i kształt pierwowzoru. Projekt nawiązuje do kultowego modelu, który przez lata był symbolem polskiej motoryzacji, dostępności i prostoty.

Uwielbiam styl oryginalnego 126, nowoczesny i ostry, a jednocześnie skromny [...] W przypadku 126 Vision zdecydowaliśmy się zachować, przyjmując nową interpretację, kontur i pewne niepowtarzalne elementy stylistyczne, takie jak zwężający się z tyłu dach i kwadratowe reflektory zdominowane przez charakterystyczną linię biegnącą dookoła pojazdu - relacjonował Andrea Della Vecchia, cytuje portal tokfm.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl, poniżej zamieszczamy wizualizacje nowego Malucha.

Ile dziś kosztuje kultowy Maluch? Ceny mogą zaskoczyć

Fiat 126p, czyli legendarny Maluch, od lat cieszy się statusem kultowego auta PRL. Choć produkcję zakończono już dawno temu, dziś wciąż można go znaleźć na rynku wtórnym, a ceny potrafią zaskoczyć. Najtańsze egzemplarze kupimy już za kilka tysięcy złotych, ale dobrze utrzymane Maluchy potrafią osiągać wartość współczesnych samochodów miejskich. Według serwisu Autocentrum.pl, średnie ceny używanych Fiatów 126p w Polsce wahają się między 90 tys. a 8 tys. zł.