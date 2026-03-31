Odpowie za kradzież 200 czekolad. Łasuch z Pomorza miał posiedzieć 10 dni w więzieniu

Dawid Piątkowski
2026-03-31 14:21

Miał odsiedzieć 10 dni za kradzież, teraz grożą mu kolejne konsekwencje. Policjanci z Tczewa zatrzymali 24-latka poszukiwanego przez sąd za kradzież. Szybko odkryli jednak, że mężczyzna odpowiada także za serię kradzieży w jednym z dyskontów, gdzie jego łupem padło 200 czekolad o łącznej wartości 4300 złotych.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
Wpadł, bo był poszukiwany. Na koncie miał kradzież 200 czekolad

Pod koniec marca bieżącego roku policjanci z patrolówki w Tczewie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez sąd. 24-latek miał do odbycia 10 dni więzienia za wcześniejszą kradzież sklepową. Szybko okazało się jednak, że to dopiero początek jego problemów.

- Mężczyzna był już wcześniej w zainteresowaniu kryminalnych, którzy typowali go jako sprawcę kradzieży na terenie jednego z dyskontów. Z ustaleń policjantów wynika, że 24-latek czterokrotnie wszedł do sklepu i za każdym razem kradł słodycze - tłumaczą funkcjonariusze.

Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna ukradł w sumie 200 czekolad, powodując straty przekraczające 4300 złotych. Dzięki zebranym dowodom jeszcze przed przewiezieniem do zakładu karnego usłyszał cztery zarzuty kradzieży.

- Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie teraz przed sądem - dodają funkcjonariusze.

