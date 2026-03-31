Odpowie za kradzież 200 czekolad. Łasuch z Pomorza miał posiedzieć 10 dni w więzieniu

24-latek z Tczewa, poszukiwany przez sąd, wpadł w ręce policji.

Mężczyzna miał na koncie serię kradzieży, w tym aż 200 czekolad z jednego dyskontu.

Jakie konsekwencje czekają złodzieja i co dalej z jego sprawą?

Pod koniec marca bieżącego roku policjanci z patrolówki w Tczewie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez sąd. 24-latek miał do odbycia 10 dni więzienia za wcześniejszą kradzież sklepową. Szybko okazało się jednak, że to dopiero początek jego problemów.

- Mężczyzna był już wcześniej w zainteresowaniu kryminalnych, którzy typowali go jako sprawcę kradzieży na terenie jednego z dyskontów. Z ustaleń policjantów wynika, że 24-latek czterokrotnie wszedł do sklepu i za każdym razem kradł słodycze - tłumaczą funkcjonariusze.

Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna ukradł w sumie 200 czekolad, powodując straty przekraczające 4300 złotych. Dzięki zebranym dowodom jeszcze przed przewiezieniem do zakładu karnego usłyszał cztery zarzuty kradzieży.

- Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie teraz przed sądem - dodają funkcjonariusze.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie