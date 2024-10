Nowy robot pomoże chirurgom

Robot Symani to narzędzie dedykowane do zabiegów mikrochirurgii i super mikrochirurgicznych. Jest wykorzystywany na naczyniach poniżej 1 mm. Jak informują lekarze, za jego pomocą będzie można wykonywać zabiegi na naczyniach poniżej 0,1 mm.

- To totalna nowość, coś co pozwoli nam przekroczyć nieprzekraczalne - zapowiadał podczas prezentacji sprzętu dr n. med. Daniel Maliszewski, pracujący na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej szpitala w Słupsku.

Wykorzystanie robota wiąże się m.in. z eliminacją ludzkiej niedoskonałości, czyli m.in. drżenia rąk, co w pracy chirurga stanowi jeden z największych problemów. Urządzenie daje również większy zakres ruchomości ręki, a zabiegi z jego wykorzystaniem są mniej męczące dla chirurga.

Robot wspomoże lekarzy w zabiegach w zakresie chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, a także chirurgii ortopedycznej przy zabiegach mikrochirurgicznych, takich jak: zespolenia, szycie i podwiązywanie naczyń krwionośnych i przewodów limfatycznych.

Pierwszy zabieg z użyciem nowoczesnego robota

W środę, 2 października o godz. 9:00 rozpoczęła się pierwsza operacja z użyciem robota Symani. Głównego operatora, którym był dr n. med. Daniel Maliszewski, wspierał zespół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Lekarze podjęli się rekonstrukcji piersi u pacjentki. Pierwsza, przygotowawcza część zabiegu odbyła się tradycyjną metodą, następnie był on kontynuowany już za pomocą robota.

Jeden z 18 na świecie i pierwszy w Polsce

Słupski szpital jest pierwszą placówką w Polsce, w której wykorzystany został system robotyczny Symani. Na świecie pracuje 18 takich urządzeń.

- Wydzierżawiony został na rok. Jeśli spełni nasze oczekiwania, to podejmiemy decyzję co do dalszej dzierżawy lub wykupienia tego robota. Jego koszt to ok. 8 mln zł - zapowiedział prezes zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Andrzej Sapiński.

Słupski szpital ma doświadczenie w zakresie zabiegów mikrochirurgicznych. Wcześniejsze doświadczenia placówki obejmują ponad 250 takich zabiegów, m.in. rekonstrukcje płatami DIEP i operacje obrzęków chłonnych.