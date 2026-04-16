Płacą za zamieszkanie na wyspach. Rząd oferuje 381 tysięcy złotych wsparcia

Dotacje na remont w Irlandii. Można zyskać 381 tys. zł

Zgodnie z doniesieniami serwisu national-geographic.pl władze w Irlandii zamierzają zahamować zjawisko opuszczania niewielkich atlantyckich wysp przez dotychczasowych rezydentów. Rządowy projekt zakłada przyznanie nowym osadnikom zapomogi w maksymalnej kwocie 84 tysięcy euro, co daje równowartość blisko 381 tysięcy złotych. Te środki finansowe nie mogą jednak zostać wydane na dowolne cele, ponieważ muszą całkowicie pokryć koszty modernizacji zrujnowanych lub zupełnie pustych budynków mieszkalnych.

Dzięki takiej państwowej pomocy nowi lokatorzy drastycznie redukują wydatki związane z nabyciem i renowacją upatrzonego lokum. Podstawowe dofinansowanie na odświeżenie pustostanu sięga 50 tysięcy euro, natomiast przy kapitalnym remoncie ruiny kwota rośnie do 70 tysięcy euro. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych na wspomnianych wyspach fundusze te ulegają dodatkowemu podwyższeniu o równe 20 procent względem standardowych stawek.

Warunki przeprowadzki do Irlandii. Inwestorzy wykluczeni

Opisywana inicjatywa całkowicie odrzuca wnioski składane przez przedsiębiorców oraz ludzi szukających jedynie letnich domków wypoczynkowych. Zasady programu kategorycznie wymagają stałego osiedlenia się pod wskazanym adresem i zabraniają krótkoterminowego wynajmowania pokoi turystom. Ponadto wybrany obiekt musi bezwzględnie pochodzić z okresu przed 2007 rokiem, a także stać całkowicie niezamieszkany przez minimum dwadzieścia cztery miesiące przed transakcją.

Wyspy u wybrzeży Irlandii czekają na mieszkańców

Rządowa propozycja dotyczy ponad dwudziestu wysp położonych na zachód od głównego terytorium państwa, obejmując popularne Wyspy Aran oraz bardziej odizolowane tereny pokroju Inishturk, Bere Island czy Toraigh. Są to niezwykle surowe i odcięte od świata regiony, które jednocześnie charakteryzują się silnym przywiązaniem do lokalnych tradycji i więzi społecznych.

Władze traktują ten projekt jako ostatnią deskę ratunku dla niewielkich osad, które systematycznie wymierają od wielu lat. Państwowe dotacje na odnowienie zniszczonych zabudowań oraz zachęcenie nowych obywateli do przeprowadzki mają ożywić te unikalne obszary i uchronić je przed całkowitym zniknięciem z oficjalnej mapy kraju.