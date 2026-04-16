Makabryczne odkrycie w Lęborku. Ciało 42-latka znaleziono w zaparkowanym busie. Są pierwsze ustalenia

- W Lęborku znaleziono ciało mężczyzny w zaparkowanym samochodzie dostawczym.
- Zmarłego zidentyfikowano jako 42-letniego mieszkańca Lęborka.
- Wstępne ustalenia wskazują, że w sprawę nie były zamieszane osoby trzecie.
- Śledczy badają, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.
Ciało w zaparkowanym aucie. Interwencja służb w Lęborku
Do zdarzenia doszło w środę, 15 kwietnia, około godziny 15:00. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Lęborka odnaleźli ciało mężczyzny w zaparkowanym przy ul. Malczewskiego dostawczym mercedesie. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu. Na miejscu rozpoczęli pracę funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej.
Zidentyfikowano zmarłego. Śledztwo pod nadzorem prokuratora
Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, jeszcze tego samego dnia ustalono tożsamość mężczyzny. To 42-letni mieszkaniec Lęborka. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
Samochód, w którym odnaleziono ciało, został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.