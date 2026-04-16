Makabryczne odkrycie w Lęborku. Ciało 42-latka znaleziono w zaparkowanym busie. Są pierwsze ustalenia

Dawid Piątkowski
2026-04-16 7:16

W zaparkowanym busie przy ul. Malczewskiego w Lęborku policjanci natrafili na ciało mężczyzny. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z grupy dochodzeniowo-śledczej. Jeszcze tego samego dnia ustalono tożsamość zmarłego. To 42-letni mieszkaniec Lęborka. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Szczegóły poniżej.

Autor: Anna Kisiel
  • W Lęborku znaleziono ciało mężczyzny w zaparkowanym samochodzie dostawczym.
  • Zmarłego zidentyfikowano jako 42-letniego mieszkańca Lęborka.
  • Wstępne ustalenia wskazują, że w sprawę nie były zamieszane osoby trzecie.
  • Śledczy badają, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.

Ciało w zaparkowanym aucie. Interwencja służb w Lęborku

Do zdarzenia doszło w środę, 15 kwietnia, około godziny 15:00. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Lęborka odnaleźli ciało mężczyzny w zaparkowanym przy ul. Malczewskiego dostawczym mercedesie. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu. Na miejscu rozpoczęli pracę funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej.

Zidentyfikowano zmarłego. Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, jeszcze tego samego dnia ustalono tożsamość mężczyzny. To 42-letni mieszkaniec Lęborka. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

Samochód, w którym odnaleziono ciało, został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112. 

