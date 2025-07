Pokazała, ile zapłaciła za toaletę we Władysławowie. "Aż mi się nogi ugięły"

Paragon grozy we Władysławowie wywołał burzę w sieci! Cena za toaletę? Można chwycić się za głowę

Wakacje w pełni, a ponieważ pogoda jest delikatnie mówiąc barowa, internet z pewnością wkrótce zaleją zdjęcia tak zwanych paragonów grozy. Czyli pokazujących ceny jak w ekskluzywnych restauracjach płacone w budkach ze smażonymi rybami czy lodziarniach przy deptaku. Jak się okazuje, nie tylko ceny obiadów i przekąsek w miejscach takich jak zakopiańskie Krupówki czy nadmorskie popularne miejscowości mogą zaszokować. Pewna użytkowniczka TikToka zamieściła na swoim koncie @Bezspamplis zdjęcie paragonu otrzymanego w... toalecie. Za skorzystanie z tego przybytku kobieta zapłaciła aż 8 złotych! "W tamtym roku było to 2 zł, ale ta cena zbiła mnie z nóg. Jednak najlepszy klient to taki, który nie ma innego wyjścia" - napisała użytkowniczka TikToka. Co na to komentujący?

"Dobrze, że za tlen się jeszcze nie płaci", "to chyba dobowy"

Zdania wśród komentujących wpis na TikToku z paragonem grozy za toaletę są podzielone. Jedni uważają, że taka cena za skorzystanie z ubikacji to skandal, inni usprawiedliwiają podnoszenie cen. "Przecież takie potrzeby to nie zachcianka tylko konieczność. W każdym cywilizowanym mieście powinni być za darmo, ani grosze. Na koszt państwa" - argumentuje jedna z osób pod zdjęciem paragonu. "Jest tak ktoś to musi posprzątać, umyć ,nikt nie pracuje za darmo.Woda kosztuje, prąd, podatek. Jeśli jest to szambo bezodpływowe, też trzeba zapłacić, żeby wywieziono" - uważa z kolei inna osoba. "Dobrze, że za tlen się jeszcze nie płaci", "to chyba dobowy" - żartują kolejni komentujący.

