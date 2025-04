Polacy mogą zyskać dodatkowy dzień wolny! Decyzja jest w rękach Sejmu

TOP 10 transmisji telewizyjnych wszechczasów! Rekord to ponad 21 mln Polaków przed telewizorami

Dni wolne od pracy 2025

Rok 2025 przyniesie kilka okazji do długich weekendów, a dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu urlopu, można będzie cieszyć się nawet kilkunastoma dodatkowymi dniami wolnymi od pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty, które warto zaznaczyć w kalendarzu:

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) - Święto Pracy

3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) - Święto Niepodległości

24 grudnia (środa) - Wigilia (od 2025 roku, pierwszy raz jako dzień wolny)

25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie

26 grudnia (piątek) - Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Co ciekawe, do tej pokaźnej listy lada moment może dołączyć jeszcze jedna data, bowiem do Sejmu wpłynęła petycja o ustanowienie kolejnego dnia ustawowo wolnym od pracy.

Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2025? Do Sejmu wpłynęła petycja

Sejmowa Komisja ds. Petycji wkrótce rozpatrzy wniosek Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek o ustanowienie 1 sierpnia, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dniem wolnym od pracy. Autorzy petycji argumentują, że taka decyzja byłaby "słusznym projektem", sprzyjającym refleksji i edukacji młodego pokolenia.

Ewentualne nadanie dniu 1 sierpnia statusu dnia ustawowo wolnego od pracy w Polsce przysłuży się refleksji wśród Polaków nad tamtymi realiami i będzie kształcić współczesne młode pokolenie do stanowienia w przyszłości elity intelektualnej naszego kraju - czytamy w petycji z dnia 13 listopada 2024 roku.

Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji zwraca jednak uwagę, że analogiczne propozycje wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy były już wcześniej dwukrotnie odrzucane. Komisja argumentowała to potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi. Jak będzie tym razem? Tego jeszcze nie wiemy, więc musimy uzbroić się w cierpliwość.

Dni wolne od szkoły 2024/2025

