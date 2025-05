Polacy na podwójnym gazie w czasie majówki 2025. Szokujące statystyki policji. Średnio co 4 minuty!

Statystyki policji. Ponad 1400 zatrzymanych pijanych kierowców

Każdy długi weekend to wzmożony czas kontroli drogowych. Niestety, wszystkie statystyki wskazują, że Polacy cały czas wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu. Tegoroczna majówka nie była wyjątkiem, a dane policyjne szokują. Według danych Komendy Głównej Policji przez całą majówkę zatrzymano ponad 1600 nietrzeźwych kierowców, a w okresie od 30 kwietnia do 3 maja liczba ta wyniosła 1316 . Oznacza to, że średnio działo się to raz na cztery minuty. Od 30 kwietnia doszło także do ponad 300 wypadków, w których zginęło kilkanaście osób, a ponad 300 zostało rannych.

- Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy nadmiernie przekraczają prędkość, stwarzając ogromne zagrożenie dla siebie i innych oraz dla tych, którzy decydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka - zapowiadał jeszcze przed końcem długiego weekendu kom. Pradun.

Policja stale przestrzega przed jazdą "pod wpływem". Każdorazowo podczas długich weekendów do pracy wysyłanych jest więcej funkcjonariuszy. Dbają oni o bezpieczeństwo na drogach. Pamiętajmy jednak, że to przede wszystkim od nas samych zależy, czy polskie drogi będą wolne od nietrzeźwych kierowców. Wsiadanie za kierownice po kilku głębszych jest nie tylko łamaniem prawa, ale ryzykowaniem własnego życia. Zgodnie z przepisami RP kierować pojazdem można, gdy zawartość alkoholu nie przekracza 0,19 promila. Stan od 0,2 do 0,5 promila oznacza wykroczenie, za które jest się karanym mandatem lub zakazem prowadzenia pojazdów. Zawartość alkoholu powyżej 0,5 promila traktowana jest jak przestępstwo i grozi za nie nawet kara pozbawienia wolności.