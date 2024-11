i Autor: fot. Canva/Andranik Hakobyan

Niebywałe!

Polacy rozwodzą się na potęgę. Najnowsze dane GUS mówią same za siebie!

Najnowsze dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny są bez wątpienia niepokojące. Okazuje się bowiem, że Polacy coraz częściej decydują się na rozwody. W pierwszej połowie tego roku wpłynęło aż 39,7 tys. pozwów rozwodowych do sądów okręgowych. Strach się bać, jak owy bilans będzie przedstawiał się za kilkanaście tygodni. Co jednak powoduje tak częste rozstania? To może was zaskoczyć!