Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot i stał się milionerem. To tutaj padła wysoka wygrana

To ogromna kasa!

Do rozbicia stumilionowej kumulacji w Eurojackpot było już bardzo blisko, jednak tym razem się nie udało. Nie oznacza to jednak, że gracze obeszli się smakiem. We wtorkowym losowaniu padło kilka wysokich wygranych, a jedną z nich odnotowano w Polsce. W jakim mieście znajduje się szczęśliwa kolektura i gdzie strzelają korki od szampana?