Polskie miasto niczym Saint-Tropez? Zagraniczne media zachwycone "najmodniejszym kurortem"

Szwedzki tygodnik "Icakuriren" zachwyca się Sopotem, nazywając go "najmodniejszym kurortem w Polsce".

Dziennikarka Anna Wahlgren doceniła niskie ceny, bezpieczeństwo i bliskość atrakcji, a także bary mleczne i spa.

Sopot jest przedstawiany jako idealny kierunek na city break dla Szwedów ze względu na dogodną lokalizację i tanie loty.

Jakie inne zalety Sopotu sprawiły, że został porównany do Saint-Tropez?

Wielka radość w Sopocie, po tym jak w szwedzkich mediach ukazał się artykuł na temat miasta. - WOW! Jeden z najpopularniejszych tygodników w Szwecji – Icakuriren (czytany przez 400 tys. osób) – pisze o naszym pięknym Sopocie - napisała w mediach społecznościowych Sopocka Organizacja Turystyczna.

Szwedzka dziennikarka Anna Wahlgren odwiedziła legendarny Grand Hotel, który określiła jako "zanurzenie w minionej epoce". Była zaskoczona niską - w jej ocenie - ceną. - Spodziewałabym się, że za hotel tej klasy trzeba zapłacić dwa razy tyle - napisała Wahlgren w swoim artykule.

Dziennikarka chwaliła bezpieczeństwo na ulicach Sopotu, a także fakt, że wszędzie jest blisko i nie trzeba pokonywać wielu kilometrów pieszo lub samochodem. Do gustu przypadły też Wahlgren bary mleczne oraz spa. Według niej Sopot to idealny kierunek na city break dla Szwedów. Do Sopotu jest blisko, a bilety lotnicze są tanie.

Sopocka Organizacja Turystyczna dodała, że Wahlgren określiła Sopot, za "najmodniejszy nadmorski kurort w Polsce, idealny dla fanów plaży i śródziemnomorskiego stylu życia!". - Czy to jeszcze Polska, czy już Saint-Tropez? - pyta na koniec autorka.

Eksperci w dziedzinie turystyki zwracają uwagę, że zagraniczne artykuły na temat popularnych polskich kurortów to znakomita forma promocji. Zagraniczne media są obiektywne i pozwalają ukazać Polskę zagranicznym turystom.

Źródło: Icakuriren/ WP