Pomagali, teraz sami proszą o wsparcie. Remiza OSP Hel zniszczona w pożarze. Każda złotówka na wagę złota!

Pożar zniszczył remizę OSP. Rusza zbiórka na odbudowę strażnicy w Helu

- Dzięki szybkiej akcji druhów i bohaterskiej pomocy mieszkańców udało się uratować część wyposażenia i sprzętu, ale straty są ogromne – wyjaśniają strażacy. Jeden z nich został poszkodowany podczas akcji.

Strażacy z OSP Hel, którzy pomocy nie odmawiają, teraz sami o nią proszą. - Rozpoczynamy zbiórkę na odbudowę i remont remizy, aby jak najszybciej powrócić do pełnej gotowości bojowej i dalej służyć społeczności Helu – czytamy w opisie zbiórki na zrzutka.pl.

- Każda złotówka to cegiełka w odbudowie naszego domu, miejsca, które od lat tętni życiem, wspólnotą i poświęceniem dla innych. Wasze wsparcie pozwoli nam stanąć na nogi i wrócić silniejszymi niż kiedykolwiek. - Prosimy o każdy gest – każdą wpłatę, każde udostępnienie, każde dobre słowo. Razem pokażemy, że Hel się nie poddaje, a solidarność naszej społeczności potrafi zdziałać cuda! - zachęcają strażacy.

Ustalona kwota do 250 000 zł, choć może to się zmienić. Strażacy są w trakcie oględzin terenu przez inspektorów budowlanych. Dopiero po jakimś czasie możliwe będzie dokładne oszacowanie strat. Możliwe jest jednak całkowite wyłączenie budynku remizy z dalszego użytkowania. Link do zbiórki TUTAJ.

Źródło: OSP Hel / zrzutka.pl

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie