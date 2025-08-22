Pomagali, teraz sami proszą o wsparcie. Remiza OSP Hel zniszczona w pożarze. Każda złotówka na wagę złota!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-22 14:07

Remiza strażaków OSP Hel została zniszczone w pożarze, który wybuchł w nocy z czwartku na piątek (21/22 sierpnia). Strażacy, którzy do tej pory pomocy nie odmawiali, teraz sami proszą o wsparcie. Założyli oni zbiórkę na odbudowę remizy.

Super Express Google News

Pożar zniszczył remizę OSP. Rusza zbiórka na odbudowę strażnicy w Helu

- Dzięki szybkiej akcji druhów i bohaterskiej pomocy mieszkańców udało się uratować część wyposażenia i sprzętu, ale straty są ogromne – wyjaśniają strażacy. Jeden z nich został poszkodowany podczas akcji.

Strażacy z OSP Hel, którzy pomocy nie odmawiają, teraz sami o nią proszą. - Rozpoczynamy zbiórkę na odbudowę i remont remizy, aby jak najszybciej powrócić do pełnej gotowości bojowej i dalej służyć społeczności Helu – czytamy w opisie zbiórki na zrzutka.pl.

- Każda złotówka to cegiełka w odbudowie naszego domu, miejsca, które od lat tętni życiem, wspólnotą i poświęceniem dla innych. Wasze wsparcie pozwoli nam stanąć na nogi i wrócić silniejszymi niż kiedykolwiek. - Prosimy o każdy gest – każdą wpłatę, każde udostępnienie, każde dobre słowo. Razem pokażemy, że Hel się nie poddaje, a solidarność naszej społeczności potrafi zdziałać cuda! - zachęcają strażacy.

Ustalona kwota do 250 000 zł, choć może to się zmienić. Strażacy są w trakcie oględzin terenu przez inspektorów budowlanych. Dopiero po jakimś czasie możliwe będzie dokładne oszacowanie strat. Możliwe jest jednak całkowite wyłączenie budynku remizy z dalszego użytkowania. Link do zbiórki TUTAJ.

CZYTAJ TEŻ: Krystian zginął w trakcie akcji strażaków. "Ciężko się pogodzić ze stratą"

Źródło: OSP Hel / zrzutka.pl

Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?

Polecany artykuł:

Kobieta i mężczyzna nie żyją. Tragiczny pożar w Lublinie. Ogień pojawił się nad…
Strażacy walczyli z pożarem 12 godzin
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
OSP
REMIZA
ZBIÓRKA PIENIĘDZY
HEL