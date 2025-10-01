Pomorskie Smaki królują! Szczupak, Beza i Kolbosy z Perłami "Smaki Regionów"

Targi "Smaki Regionów" to coroczne święto polskiej kuchni regionalnej, a województwo pomorskie regularnie udowadnia, że ma się czym pochwalić! Podczas tegorocznej edycji, która odbyła się w Poznaniu w dniach 26-28 września 2025 roku, pomorskie produkty ponownie zdobyły uznanie jury konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów".

Aż sześć specjałów otrzymało Perły, a jeden medal! Co sprawiło, że pomorskie smaki tak bardzo przypadły do gustu ekspertom i jakie atrakcje czekają na odwiedzających targi?

Pomorskie Perły błyszczą na Targach "Smaki Regionów" 2025

Sobota, 27 września 2025 roku, była dniem triumfu dla pomorskich producentów. Podczas uroczystej gali finałowej 24. edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów", wręczono nagrody dla najlepszych regionalnych produktów. Województwo pomorskie może poszczycić się aż sześcioma Perłami! Oto laureaci:

Szczupak faszerowany w galarecie (KGW Marynowy) – tradycyjne danie, które zachwyca smakiem i prezentacją.

Kolbosy jastarnickie (Restauracja Gryfon z Jastarni) – regionalna wędlina o unikalnym smaku i aromacie.

Antonówka 2024 Selekcja (Restauracja Tabun) – jabłkowy specjał, kwintesencja pomorskich sadów.

Krambambula (Gdańska Wytwórnia Historycznych Smaków) – staropolski likier nawiązujący do bogatej historii regionu.

Piwo starogdańskie (Browar PG4) – trunek przenoszący w czasie do dawnego Gdańska.

Beza z mlekiem gdańskim (Restauracja Magiel w Hotelu Almond) – słodki deser łączący tradycję i nowoczesność.

Medal dla Chleba Klasztornego z Żukowa

Oprócz Pereł, pomorskie produkty zdobyły również medal. Otrzymała go GS Samopomoc Chłopska Piekarnia z Żukowa za chleb klasztorny na liściu chrzanu. To pieczywo, wypiekane według tradycyjnej receptury, zachwyca smakiem i aromatem, a liść chrzanu dodaje mu wyjątkowego charakteru.

Co jeszcze czeka na targach "Smaki Regionów" w Poznaniu?

Targi "Smaki Regionów" to nie tylko konkurs, ale również okazja do zaprezentowania bogactwa kulinarnego województwa pomorskiego. W tym roku, na poznańskich targach swoje produkty pokazało 11 wystawców z naszego regionu.

Capuccino Cafe z Sopotu: Słynące z wyśmienitych serników, bez i tart, które zachwycają wyglądem i smakiem.

Sopocki Młyn: Serwujący domowe pierogi i makarony, lepione ręcznie z najlepszych składników.

Jaś Kropidłowski: Oferujący smakowite sery, w tym ser barkoczyński, o wyjątkowym smaku i aromacie.

GS Żukowo: Z tradycyjnymi chlebami na zakwasie, które mają zagorzałych fanów.

Restauracja Gryfon z Jastarni: Serwująca dania z ryb, w tym helskie anchois, prosto z morza.

Zyta Górna: Częstująca przetworami z truskawki kaszubskiej, w tym sokami, konfiturami i nalewkami.

Fungoplu z Brus: Specjalizujący się w przetworach z grzybów leśnych, oferujący marynowane i suszone grzyby oraz leśne syropy.

Gospodarstwo Marleny Jaworski z Janówki: Promujące ekologiczne przetwory, w tym soki, syropy, octy, zakwasy, pikle, papryczki i powidła.

Browar PG 4 i Browar Amber: Oferujące szeroki wybór piw, od klasycznych lagerów po piwa pszeniczne i pilsy.

Gdańska Wytwórnia Historycznych Smaków: Z trunkami o bogatej historii, które przenoszą w czasie.