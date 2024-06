Potężny wybuch gazu w Gdyni! Potem wyznanie 63-latka

Nowe fakty w sprawie wybuchu gazu w Gdyni! Mężczyzna działał celowo. Rozprowadził gaz po mieszkaniu i zapalił świecę. Ujawnił powód

Potężna eksplozja wstrząsnęła ulicą Warszawską w Gdyni rano 28 września ubiegłego roku. To wybuchł gaz w jednej z kamienic. Mieszkańcy uciekali z budynku, jedną osobę zabrała karetka pogotowia ratunkowego, kilka osób ewakuowali z mieszkań strażacy. W chwili wybuchu w kamienicy było siedemnaście osób. Mogło dojść do wielkiej tragedii. Szczęśliwie nikt nie zginął, obrażenia odniosła jedna osoba - jak się okazało, sprawca dramatycznej sytuacji. Dlaczego doszło do wybuchu gazy w Gdyni przy ulicy Warszawskiej? Wydarzenia z września ubiegłego roku niebawem oceni sąd. Początkowo podawano, że doszło do nielegalnej przeróbki instalacji gazowej. Tymczasem jak podaje Polska Agencja Prasowa, 63-letni mężczyzna odpowiedzialny za wywołanie eksplozji poczynił nowe wyznania.

Rozmontował wewnętrzną instalację gazową i przy użyciu węży rozprowadził gaz ziemny po całym mieszaniu, a następnie zapalił świecę

Podejrzany mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. To sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz stanowiącego zagrożenia dla mienia w wielkich rozmiarach w postaci wybuchu, a następnie pożaru. Jak wyznał, zdarzenie nie było wypadkiem, a celowym działaniem. 63-latek stwierdził, że chciał odebrać sobie życie z powodu trudnej sytuacji osobistej, ale liczył na to, że nikomu innemu nic się nie stanie. Rozmontował wewnętrzną instalację gazową i przy użyciu węży rozprowadził gaz ziemny po całym mieszaniu, a następnie zapalił świecę, wywołując eksplozję. 63-latkowi grozi od 2 do 12 lat więzienia, odpowie też za posiadanie substancji psychotropowej.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

