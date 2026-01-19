Pożar w Gdańsku. Poszkodowany mężczyzna, mieszkańcy uciekali w popłochu

2026-01-19 8:38

Pożar mieszkania przy ul. Kościuszki w Gdańsku. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w poniedziałek (19 stycznia) po godz. 5. Poszkodowana została jedna osoba. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Pożar w Gdańsku na Kościuszki. Akcja ratunkowa i ewakuacja mieszkańców

Oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej bryg. Jacek Jakóbczyk poinformował, że zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ul. Kościuszki w Gdańsku wpłynęło w poniedziałek (19 stycznia) po godz. 5.

W mieszkaniu na drugim piętrze trzykondygnacyjnego budynku przy ul. Kościuszki w gdańskim Wrzeszczu zapaliły się śmieci. Jakóbczyk dodał, że do szpitala z poparzeniami głowy został zabrany około 40-letni mężczyzna.

Lokatorzy, 15 osób, ewakuowali się z budynku przed przyjazdem służb. Strażak przekazał, że konstrukcja budynku nie uległa uszkodzeniu. W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy straży pożarnej.

