Pożar w Gdańsku. Poszkodowany mężczyzna, mieszkańcy uciekali w popłochu

Pożar w Gdańsku na Kościuszki. Akcja ratunkowa i ewakuacja mieszkańców

Oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej bryg. Jacek Jakóbczyk poinformował, że zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ul. Kościuszki w Gdańsku wpłynęło w poniedziałek (19 stycznia) po godz. 5.

W mieszkaniu na drugim piętrze trzykondygnacyjnego budynku przy ul. Kościuszki w gdańskim Wrzeszczu zapaliły się śmieci. Jakóbczyk dodał, że do szpitala z poparzeniami głowy został zabrany około 40-letni mężczyzna.

Lokatorzy, 15 osób, ewakuowali się z budynku przed przyjazdem służb. Strażak przekazał, że konstrukcja budynku nie uległa uszkodzeniu. W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy straży pożarnej.

