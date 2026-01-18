Tajemnicze działania służb i nagły komunikat policji. Wiedzą, gdzie jest ciało Iwony Wieczorek?

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek miała zaledwie 19-lat, gdy zaginęła. 16 lipca 2010 roku wyszła z domu na imprezę ze znajomymi. Zanim trafili do prestiżowego Dream Clubu, spotkali się na działce przy ul. Reja. Alkohol lał się tam strumieniami. Potem była Mandarynka, a następnie Dream Club. Przed godz. 2 nad ranem dziewczyna opuściła klub wyraźnie zdenerwowana. Pokłóciła się z Pawłem, jednym z kolegów. O co poszło? Do dziś nie wiadomo. 19-latka wyruszyła w samotny spacer do domu. Monitoring zarejestrował ją po raz ostatni przy wejściu nr 63 na plażę w Jelitkowie. Stamtąd miała ok. 2 km do domu. Nigdy tam nie dotarła.

Iwona przepadła jak kamień w wodę. „Zmowa milczenia” - to określenie przez ostatnie 15 lat wraca jak bumerang. Znajomi Iwony nagle „nic nie pamiętali”. Nie wiedzieli, o co była kłótnia. Zeznawali niemal identycznie. Mimo że, jak ustalono, policja znała powód awantury. Nigdy go jednak nie ujawniono. Iwony do tej pory nie odnaleziono - ani żywej, ani martwej. Bliscy dziewczyny wciąż jednak mają nadzieję, że kiedyś poznają prawdę, co stało się z 19-latką pełną planów na przyszłość.

Tajemnicze działania kryminalnych w Sopocie. Jest przełom w sprawie Iwony Wieczorek?

Nie poddają się również śledczy z krakowskiego Archiwum X, którzy mimo umorzenia sprawy przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w 2012 roku z powodu braku dowodów, dążą do wyjaśnienia największej zagadki kryminalnej ostatnich lat. W środę, 14 stycznia, służby pojawiły się przy ul. Polnej w Sopocie. Jak przekazał portalowi trojmiasto.pl prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, policjanci wykonywali tam "czynności dowodowe w śledztwie dotyczącym niewyjaśnionego zabójstwa sprzed kilkunastu lat". Dodał, że "czynności te mają sprawdzić, czy zachodzą przesłanki do podjęcia na nowo umorzonego postępowania".

Czy to oznacza, że pojawił się nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek? Reporterom „Faktu” nieoficjalne udało się potwierdzić, że środowe działania na Polnej faktycznie miały związek ze sprawą Iwony Wieczorek. Co więcej, „Fakt” nieoficjalnie ustalił, że policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw posiadają informacje, gdzie najprawdopodobniej ukryte zostało ciało zaginionej 19-letniej gdańszczanki! Jak podaje „Fakt”, nie jest to jednak ul. Polna, na której prowadzone były działania. Tam jedynie zabezpieczano ślady. Ciało Iwony ma znajdować się w zupełnie innym miejscu. Jakim? Nie wiadomo. Policja nie może i nie chce ujawniać takich informacji. Wiele wskazuje jednak na to, że wyjaśnienie tajemniczego zaginięcia 19-latki jest coraz bliżej.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Komunikat Komendy Stołecznej Policji

Tymczasem na stronie Komendy Stołecznej Policji w sobotę, 17 stycznia, pojawił się komunikat dotyczący zaginięcia Iwony Wieczorek. „Policjanci z Komendy Stołecznej nadal prowadzą poszukiwania zaginionej Iwony Wieczorek. Z posiadanych już informacji wynika, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego Fiata, o którym pisaliśmy już w czerwcu ubiegłego roku. Ponownie apelujemy do każdego, kto ma informację na jego temat o kontakt ze stołeczną Policją” - podała KSP.

Dla przypomnienia - mundurowi ustalili, że biały Fiat Cinquecento przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, a następnie na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka. Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą więc pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat.

„Ponownie apelujemy do każdego, kto ma informacje o wspomnianym samochodzie i jego kierowcy o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania na nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką Policji” - zaapelowała KSP.

Pokój Zbrodni - Iwona Wieczorek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.