Pożar w kamienicy w Gdańsku. Mieszkańcy rozgoryczeni działaniami miasta. "Zgłaszaliśmy, że ten człowiek doprowadzi do tragedii"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-05 13:43

W piątek, 5 września, w Gdańsku-Wrzeszczu doszło do tragicznego pożaru kamienicy, w którym zginął jeden z lokatorów, a 40 osób musiało opuścić swoje mieszkania. Ogień strawił poddasze oraz znaczną część dachu budynku. Mieszkańcy kamienicy przy ul. Hallera nie kryją rozgoryczenia z powodu braku działań ze strony miasta wobec lokatora, który doprowadził do pożaru. "Wielokrotnie zgłaszaliśmy, że ten człowiek kiedyś doprowadzi do tragedii" - mówią dziennikarzom Radia ESKA.

Super Express Google News

Pożar kamienicy. Nie żyje jedna osoba

Ogień pojawił się wczesnym rankiem. Około godziny 4:42 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu kamienicy przy ul. Hallera 118 w Gdańsku. Na miejscu strażacy zastali już rozwinięty pożar. Płomienie wydobywały się z dachu kamienicy, a sytuacja była bardzo poważna.

Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległo mieszkanie na poddaszu oraz około 300 metrów kwadratowych dachu.

Ciąg dalszy pod galerią

Tragiczny pożar we Wrzeszczu
6 zdjęć

Polecany artykuł:

Potknął się i nadział się na stalowy pręt. 49-latek w szpitalu

Mieszkańcy rozgoryczeni. "Tam było zagrożenie"

W trakcie akcji ratowniczej z płonącego mieszkania wydobyto mężczyznę. Niestety, pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować. Jak dowiedziało się Radio ESKA - mężczyzna, który zajmował lokal był często pod wpływem alkoholu, palił i zalewał sąsiadów.

- Wcześniej tam było zagrożenie i my to zgłaszaliśmy wiele razy, dlatego, że tam było mnóstwo śmieci. On palił często, on był uzależniony od alkoholu też i często zasypiał - mówi jeden z mieszkańców budynku.

- Składaliśmy też skargi, ponieważ wyrzucał z tego swojego dachu z poddasza śmieci na ulicę, a miał okna na chodnik, więc bardzo często mógł ktoś iść i dostać w łeb - dodaje inna lokatorka.

Mieszkańcy budynku mają też żal do miasta, które zarządza nieruchomością.

- Bardzo kocham to miasto i wiem, że dużo dobrego robię, ale akurat tu uważam, że zawiniło miasto, bo myśmy to wiele razy zgłaszali i to się prosiło o tragedię. No niestety miasto nie zareagowało - mówi mieszkanka budynku przy ul. Hallera.

Uciążliwy lokator miał być eksmitowany

Miasto potwierdza, że skargi w sprawie uciążliwego mieszkańca trafiały na biurka urzędników. Służby interweniowało w tym miejscu wiele razy, a uciążliwy lokator miał zostać eksmitowany.

- Od grudnia 2024 roku były podejmowane różne działania, które zakończyły się teraz procesem sądowym. Głównie dotyczyły zaśmiecania, czyli nadmiernego zbierania różnych rzeczy przez mieszkańca, co powodowało uciążliwości wśród innych mieszkańców i sąsiadów - mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu.

Miasto obiecuje wsparcie

Miasto zapewnia, że lokatorzy kamienicy, w której doszło do pożaru, nie zostaną pozostawieni bez pomocy.

- Nasi pracownicy oraz nasi psycholodzy są na miejscu. Na tę chwilę, że jedna rodzina będzie wymagała zapewnienia schronienia. Schronienie zapewnimy w naszym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Tam mamy miejsca hotelowe. Jest możliwość otrzymania pomocy rzeczowej, pomocy żywnościowej, świadczeń pieniężnych. Każda sytuacja będzie rozpatrywana w sposób indywidualny - mówi Marcin Męczkowski z gdańskiego MOPR-u.

Do sprawy odniosła się również prezydent Gdańska.

"Każdy, kto ucierpiał w pożarze, otrzyma niezbędną pomoc i opiekę"

- napisała na swoich social mediach Aleksandra Dulkiewicz.

Pożar w kamienicy przy ul. Hallera. Mieszkańcy rozgoryczeni działaniami miasta
5 zdjęć
Sonda
Byłeś kiedyś świadkiem pożaru?
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WRZESZCZ
POŻAR
STRAŻ POŻARNA
GDAŃSK WRZESZCZ