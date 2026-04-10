Pożar w zakładzie opon na Pomorzu. Gęsty czarny dym widoczny z wielu kilometrów

Pożar wybuchł w piątek po godz. 17 w Rożentalu (Pomorskie)

Ogień objął maszynę i pryzmę granulatu gumowego (ok. 300 m²)

Na miejscu działa kilkudziesięciu strażaków, akcja trwa

Brak osób poszkodowanych

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godziną 17. Ogień objął maszynę do rozdrabniania opon i jedną z pryzm granulatu gumowego. – Po przybyciu pierwszych zastępów potwierdzono rozwinięty pożar obejmujący obszar około 300 metrów kwadratowych – przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku młodszy aspirant Dawid Westrych. Dodał, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Wyjaśnił, że w działaniach gaśniczych bierze udział kilkudziesięciu strażaków, a siły i środki są sukcesywnie wzmacniane. Dodatkowo zadysponowano specjalny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Gdańsku. Na miejscu są także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy monitorują jakość powietrza, oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni.

Sytuacja jest dynamiczna i niebezpieczna ze względu na charakter składowanego materiału oraz intensywność spalania. Czarne, gęste kłęby dymu widoczne są z daleka. – Skupiamy się na opanowaniu pożaru, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzeniania. Na tym etapie trudno określić, jak długo potrwa jeszcze akcja – powiedział mł. asp. Dawid Westrych.

