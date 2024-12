PRL-owskie ozdoby są dziś warte majątek! Kolekcjonerzy wydają na nie krocie

Spis treści

Ozdoby z PRL-u są warte fortunę. Sprawdź, czy masz je w domu!

Okres PRL-u był wyjątkowy, nie ma co ukrywać. Choć przez lata niemalże każdy dzień większości polskich rodzin upływał pod znakiem braku towarów pierwszej potrzeby, to i tak ludzie potrafili zrobić coś z niczego i cieszyli się każdym dniem. Rzeczywistość opiewała raczej w kolory szarości, lecz społeczeństwo dodawało sobie różnych barw do życia, tworząc np. wyjątkowe kolorowe meble, kanapy czy ozdoby, które dziś są dla wielu ikoniczne i - co ciekawe - potrafią kosztować krocie. Niejednokrotnie pisaliśmy już między innymi o kryształach z PRL-u, które na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne sumy. Okazuje się, że nie tylko kryształy czy monety są kolekcjonowane, ale również ozdoby. Jako że jesteśmy tuż przed okresem świątecznym, aktualnie coraz więcej osób poszukuje kultowych bombek choinkowych tworzonych za czasów PRL-u!

Kolekcjonerzy poszukują bombek choinkowych rodem z PRL-u. Zapłacą za nie majątek

W ostatnich latach panowała moda strojenia choinek w sposób minimalistyczny, lecz dziś trend ten uległ całkowitej zmianie. Coraz więcej osób chce, by choinka była jak najbardziej kolorowa i najlepiej, by każda ozdoba była inna. Nic więc dziwnego, że sporo osób szuka w internecie bombek rodem z PRL-u na sprzedaż, bowiem to właśnie one mają niepowtarzalny klimat. Jakie jednak konkretnie są najchętniej kupowane?

Największą popularnością cieszą się te w kształcie postaci popularnych z tamtej epoki bajek, takich jak Bolek i Lolek, Jacek i Agatka, Marynarz czy Gąska Balbinka. Kolekcjonerzy nie pogardzą także typowo ręcznie robionymi ozdobami w kształcie aniołków, bałwanków czy muchomorków. Za dobrze zachowaną bombkę z okresu PRL-u można dostać nawet kilkaset złotych, a w przypadku całego zestawu mówimy już o tysiącach.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdziecie fotografie kultowych bombek z okresu PRL-u.