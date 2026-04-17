Przypomina Szwajcarię, ale leży tuż obok. Alpejski mikrokraj zachwyca widokami

Liechtenstein ukryty między Szwajcarią a Austrią

Przez dekady to właśnie Szwajcaria stanowiła niedościgniony wzór alpejskiej estetyki, gwarantując podróżnikom krystalicznie czyste jeziora, ośnieżone wierzchołki i perfekcyjną organizację. Zjawiskowe krajobrazy tego regionu uchodzą za absolutnie unikatowe. Tymczasem w sercu Europy funkcjonuje jeszcze jedno, znacznie mniej oczywiste państwo, które swoim ukształtowaniem terenu do złudzenia imituje tę słynną szwajcarską scenerię. To urokliwe miejsce znajduje się dokładnie na styku granic austriackich i szwajcarskich. Mowa oczywiście o księstwie Liechtensteinu, które zaskakuje swoim niesamowitym pięknem.

Alpy Retyckie największym skarbem mikrokraju o powierzchni 160 km²

Ten mikrokraj znajduje się w sercu Alp, dokładnie między Austrią a Szwajcarią. Księstwo zajmuje zaledwie około 160 kilometrów kwadratowych, co czyni je jednym z najmniejszych państw na świecie.

Skromny rozmiar nie umniejsza walorów tego regionu, którego przyroda śmiało dorównuje topowym szwajcarskim kurortom. Turyści przekraczający tutejszą granicę często w ogóle nie dostrzegają wizualnej zmiany. Prawdziwą perłą tego terytorium pozostają majestatyczne Alpy Retyckie, zajmujące dominującą część powierzchni państwa. Zapewniają one surową i zjawiskową aurę, gdzie zielone doliny, strome zbocza i ośnieżone wierzchołki wyglądają wręcz idealnie. Można to podziwiać, oglądając załączoną galerię fotograficzną.

Dalsze informacje umieściliśmy w kontynuacji artykułu poniżej.

Liechtenstein [ZDJĘCIA]

7

Zamek w Vaduz góruje nad stolicą Liechtensteinu

Głównym ośrodkiem miejskim jest tu Vaduz. To niezwykle eleganckie, choć małe miasto, nad którym uwagę zwraca wznoszący się wysoko zamek książęcy. Jest to absolutnie flagowy zabytek całego księstwa. Przemierzając ulice stolicy, turyści na każdym kroku mają okazję podziwiać oszałamiające i zapierające dech widoki na masywne alpejskie wierzchołki.

Zupełnie zrozumiały jest fakt, że to państwo przyciąga wędrowców pragnących odpocząć od mocno zatłoczonych górskich ośrodków. Księstwo zapewnia odwiedzającym esencję alpejskiego wypoczynku. Turyści mogą tu liczyć na doskonałe panoramy, wyjątkowo rześkie powietrze i przede wszystkim absolutną ciszę, z dala od masowej turystyki.

Jakim językiem posługują się mieszkańcy Liechtensteinu?

Jedynym oficjalnie obowiązującym językiem na terenie tego państwa jest niemiecki. Z jego klasycznej formy korzystają lokalne urzędy, szkoły, media oraz oficjalna biurokracja. Warto jednak pamiętać, że w nieformalnych rozmowach mieszkańcy używają specyficznych dialektów alemańskich. Wymowa ta w ogromnym stopniu przypomina codzienne gwary, które turyści mogą usłyszeć w przyległych regionach Austrii, a także w sąsiadującej z państwem Szwajcarii.